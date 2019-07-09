Atlas Weekend 2019: сегодня бесплатный день, кто будет выступать и как добраться

9 июля территория Atlas Weekend 2019 будет открыта с 12:00 до 00:00, сообщают организаторы

Atlas Weekend 2019 пройдет в Киеве с 9 по 14 июля Фото: facebook.com/atlasweekend

В первый день Atlas Weekend 2019, который проходит в Киеве с 9 по 14 июля, будут выступать украинские исполнители ONUKA, DZIDZIO, Настя Каменских, ALEKSEEV, Виталий Козловский, Злата Огневич, Alyosha, O.TORVALD, "Скай", MOZGI, Yuko, Khayat, Epolets. Хедлайнером стала София Ротару. 9 июля территория мероприятия будет открыта с 12:00 до 00:00. Бесплатный концерт на главной сцене начнется с 15:00. К слову, вход на Atlas Weekend 2019 свободный на все дни фестиваля для детей до 12 лет (в сопровождении взрослого с билетом).

Смотрите видео о том, как музыкальный фестиваль Украины Atlas Weekend, уже готов встречать звездных гостей:

Atlas Weekend 2019: как добраться

Фестиваль традиционно проходит на территории ВДНХ, который находится по адресу: г. Киев, пр-т Академика Глушкова, 1. Станция метро – "Выставочный центр".

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Как доехать на Atlas Weekend 2019

От аэропорта Борисполь (КВР) – маршрутное такси № 322 до станции метро "Харьковская", затем – на метро до станции "Выставочный центр".

От ЖД вокзала – маршрутное такси № 458, № 726.

От ЖД вокзала "Южный" – маршрутным такси № 507.

От центрального автовокзала – маршрутным такси № 156, 172, 212, 416, 444, 515 до остановки "Экспоцентр".

Организаторы опубликовали детальную карту фестивальной территории. Гостей ожидает девять сцен, более 30 зон (бассейн, кемпинг, пресс-зона, детская зона, фудкорт, медпункт и др.), 11 баров

Карта Atlas Weekend

Скриншот: facebook.com/atlasweekend

Что разрешено брать с собой на фестиваль Atlas Weekend

собак мелких и средних размеров неагрессивных пород, при условии наличия поводка, намордника и уборки экскрементов за своим животным. Если сотрудники фестиваля заметят игнорирование этого пункта, вас выведут за территорию;

компактные фотокамеры (экшн и "мыльницы");

подстилки для отдыха;

селфи-палки длиной до 1 метра в раскрытом состоянии.

Что запрещено брать в кемпинг-зону Atlas Weekend

оружие, колющие и режущие предметы, газовые баллончики;

стеклянную тару;

взрывчатые и воспламеняющиеся вещества, аэрозоли;

дезодоранты и духи объемом более 100 мл;

наркотические, токсические и психотропные вещества;

любые другие предметы, которые могут представлять опасность для других посетителей (зонты-трости, штативы, лазерные указки и прочее). Сотрудники службы безопасности определят на месте, относится ли предмет к данной категории;

любые летающие, воздухоплавательные, вертикально-подъемные устройства и механизмы, в том числе, но не исключая: квадрокоптеры, воздушные шары, китайские фонарики, воздушные змеи и так далее.

Напомним, Нетта Барзилай, победительница прошлогоднего "Евровидения" приедет на фестиваль Atlas Weekend. Уже 10 июля ее можно будет услышать вживую на главной сцене Atlas Weekend.

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