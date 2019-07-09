Atlas Weekend 2019: сегодня бесплатный день, кто будет выступать и как добраться
9 июля территория Atlas Weekend 2019 будет открыта с 12:00 до 00:00, сообщают организаторы
В первый день Atlas Weekend 2019, который проходит в Киеве с 9 по 14 июля, будут выступать украинские исполнители ONUKA, DZIDZIO, Настя Каменских, ALEKSEEV, Виталий Козловский, Злата Огневич, Alyosha, O.TORVALD, "Скай", MOZGI, Yuko, Khayat, Epolets. Хедлайнером стала София Ротару. 9 июля территория мероприятия будет открыта с 12:00 до 00:00. Бесплатный концерт на главной сцене начнется с 15:00. К слову, вход на Atlas Weekend 2019 свободный на все дни фестиваля для детей до 12 лет (в сопровождении взрослого с билетом).
Смотрите видео о том, как музыкальный фестиваль Украины Atlas Weekend, уже готов встречать звездных гостей:
Фестиваль традиционно проходит на территории ВДНХ, который находится по адресу: г. Киев, пр-т Академика Глушкова, 1. Станция метро – "Выставочный центр".
Как доехать на Atlas Weekend 2019
- От аэропорта Борисполь (КВР) – маршрутное такси № 322 до станции метро "Харьковская", затем – на метро до станции "Выставочный центр".
- От ЖД вокзала – маршрутное такси № 458, № 726.
- От ЖД вокзала "Южный" – маршрутным такси № 507.
- От центрального автовокзала – маршрутным такси № 156, 172, 212, 416, 444, 515 до остановки "Экспоцентр".
Организаторы опубликовали детальную карту фестивальной территории. Гостей ожидает девять сцен, более 30 зон (бассейн, кемпинг, пресс-зона, детская зона, фудкорт, медпункт и др.), 11 баров
- собак мелких и средних размеров неагрессивных пород, при условии наличия поводка, намордника и уборки экскрементов за своим животным. Если сотрудники фестиваля заметят игнорирование этого пункта, вас выведут за территорию;
- компактные фотокамеры (экшн и "мыльницы");
- подстилки для отдыха;
- селфи-палки длиной до 1 метра в раскрытом состоянии.
- оружие, колющие и режущие предметы, газовые баллончики;
- стеклянную тару;
- взрывчатые и воспламеняющиеся вещества, аэрозоли;
- дезодоранты и духи объемом более 100 мл;
- наркотические, токсические и психотропные вещества;
- любые другие предметы, которые могут представлять опасность для других посетителей (зонты-трости, штативы, лазерные указки и прочее). Сотрудники службы безопасности определят на месте, относится ли предмет к данной категории;
- любые летающие, воздухоплавательные, вертикально-подъемные устройства и механизмы, в том числе, но не исключая: квадрокоптеры, воздушные шары, китайские фонарики, воздушные змеи и так далее.
Напомним, Нетта Барзилай, победительница прошлогоднего "Евровидения" приедет на фестиваль Atlas Weekend. Уже 10 июля ее можно будет услышать вживую на главной сцене Atlas Weekend.
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