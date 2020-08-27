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В Lufthansa Group заявили о новых правилах ношения маски на борту: что изменится

Сегодня, 17:49

Чтобы лететь без маски нужно будет предоставить специальную справку

С 1 сентября авиакомпании Lufthansa Group введут новые правила ношения маски на борту своих рейсов, сообщают в пресс-службе компании. Эти изменения затронут возобновившие авиасообщение с Украиной Lufthansa, Austrian Airlines и Swiss.

Теперь те пассажиры, которые не могут надевать маску по медицинским показателям, должны будут предоставить медицинскую справку, подтверждающую это, и отрицательный результат теста на COVID-19, сданный не позже, чем за 48 часов до начала полета.

Авиакомпании Lufthansa Group введут новые правила ношения маски на борту
Авиакомпании Lufthansa Group введут новые правила ношения маски на борту
Фото: lufthansagroup.com

Медицинская справка должна быть напечатана на бланке, предоставленном авиакомпанией. Пассажиры могут скачать документ на сайтах авиакомпаний Lufthansa Group.

Это решение было принято, чтобы обеспечить максимальную безопасность путешествующих во время полетов – для уменьшения возможности заразиться коронавирусом. Также, по правилам Lufthansa, не надевать маску в самолете могут дети до шести лет.

Ранее мы рассказывали вам, что Казахстан возобновил авиасообщение с Украиной и названы условия полетов. Также ранее стало известно, что лоукостер easyJet может начать полеты в Украину уже этим летом.

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