Бакота: чем известна, что посмотреть и как доехать

Затопленное село Бакоту называют украинской Атлантидой

Бакота Фото: instagram.com/ukrainer_net

Бакота – затопленное село на Подолье, возле Каменца-Подольского. Сегодня это место известно своими невероятными видами и тишиной. Полстолетия назад сотни семей оставили свои дома и хозяйства. Людей выселили, а село затопили, чтобы построить здесь водохранилище для мощной гидроэлектростанции.

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На месте деревни теперь течет Днестр. Сейчас это территория Национального природного парка Подольские Товтры – популярное место среди туристов.

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Бакота: как доехать

Надо ехать где-то 50 км на восток от Каменец-Подольского до поселков Грушица или Старая Ушица. По этой дороге идут маршрутки от автовокзала. "Попросите у водителя высадить вас на перекрестке у дороги, непосредственно ведущей к монастырю, это около 5 км. Если повезет – словите попутку, потому что люди часто туда ездят за водой из источников", – пишет на форуме Tripster пользователь под ником nwarrior. Также можно заказать экскурсию с экскурсоводом и транспортом из гостиниц.

Хостелы и отели в Бакоте

К сожалению, отелей и хостелов в Бакоте нет. Вы можете арендовать дом на колесах, разместиться в палатке или же снять номер в Каменце-Подольском, а днем приезжать сюда на автобусе или а личном транспорте.

Климат в Бакоте

В Бакоте уникальный микроклимат, потому что скалы и леса защищают побережье Днестра от северных воздушных потоков. Поэтому метеорологи местный климат сравнивают с ялтинским. Живописная природа и теплая погода привлекает туристов из палатками, начиная с апреля.

Бакота Фото: https://www.instagram.com/alya_bass, instagram.com/andrii_brodskyi Бакота Фото: https://www.instagram.com/alya_bass, instagram.com/andrii_brodskyi Бакота Фото: https://www.instagram.com/alya_bass, instagram.com/andrii_brodskyi Бакота Фото: https://www.instagram.com/alya_bass, instagram.com/andrii_brodskyi Бакота Фото: https://www.instagram.com/alya_bass, instagram.com/andrii_brodskyi 1/5

Что посмотреть в Бакоте: самый старый монастырь

Монастырь находится на высоте около 70 м, на средней террасе склона Белой горы, возвышающейся над Днестром на 130 м. Первое упоминание о монастыре относится к 1362 году, когда литовцы прибыли в Бакоту и увидели монахов в скальных пещерах.

Таинственная гора Курник или Каменная голова

Особого внимания заслуживает высокая каменная скала на берегу Днестра – Курник. Местные жители утверждают, что именно ее описал Пушкин в своей поэме Руслан и Людмила. Название урочища Курник в Бакоте, вероятно, происходит от сравнения его с местом обитания различных птиц, потому что здесь еще недавно гнездились самые крупные совы – филины. А форма скалы напоминает человеческую голову. Отсюда ее второе название – Каменная голова.

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