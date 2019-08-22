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Бархатный сезон: ведущий Илья Луценко рассказал о лучших местах для отдыха

Узнайте лучшие места для активного, экскурсионного или спокойного отдыха

Ведущий и путешественник Илья Луценко Фото: пресс-служба НЛО TV

Бархатный сезон в самом разгаре, и если вы до сих пор не были в отпуске этим летом – самое время это исправить. Ведущий шоу "Северный check-in" и "Средиземноморский check-in" на канале НЛО TV Илья Луценко знает толк в путешествиях. Помимо работы, он часто колесит по миру и может посоветовать лучшие места для активного, экскурсионного или спокойного отдыха в августе.

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- Илья, какая страна на твой взгляд идеально подходит для отдыха в августе?

- Для начинающего путешественника идеально подходит страна, в которой есть солнце и теплое море/океан. Где есть более-менее внятный сервис. Те места, где вы сможете питаться сезонными и качественными продуктами. Выбор таких стран широкий: начиная от стандартных Турций, Египтов и Испаний и заканчивая эксклюзивными – Шри-Ланка, Коста-Рика, Доминикана или островное государство Фиджи. Лично я отдыхаю и кайфую, находясь на солнце и в теплой воде. Это настоящий отдых и релакс.

- Ты любишь бархатный сезон больше, чем первые месяцы лета?

- Нет, я люблю лето в самом разгаре! Просто обожаю летнее горячее утро, когда ты можешь безопасно позагорать и покупаться. А еще изнуряющий день, когда тебе нужно устроить себе сиесту и поваляться в отеле. Люблю летний вечер, переходящий в ночь, когда ты можешь тусить на пляже или открытом баре в шлепанцах, майке, и при этом тебя будет обдувать свежий бриз с моря или океана. Я вот так люблю.

- Куда собираешься в отпуск этим летом?

- Я уже был в Испании, на "тюленьем" отдыхе – это когда ты днями напролет просто лежишь на пляже и ничего не делаешь. Но у меня так получается только один или два дня, дальше я не нахожу себе места и начинаю двигаться, лазить по скалам, плавать на лодках, сапах, байдарках, виндсерфах. Или арендую машину и езжу по соседним городам, изучая территорию. Так было и в этот раз. Еще летом планирую успеть поехать в Одессу, уж больно нравится мне этот город. А вот в начале октября я планирую рассмотреть путешествие в Иран. Люблю экзотические страны и совершенно иные культуры.

Илья Луценко на отдыхе Фото: пресс-служба НЛО TV

- Посоветуй хорошую альтернативу Турции и Египту.

- Если альтернативу искать в Украине, то это однозначно Одесса, Черноморск, Затока и Геническ. А если смотреть на заграницу, то идеальной альтернативой Турции и Египту будут Испания, Черногория и остров Хайнань в Китае. Еще одно кайфовое место – это Кипр, но неоправданно дорогое.

Что касается меня, я бы в Египет вообще не ездил – был там три раза и каждый раз все сильнее понимал, что не нравится там находиться. А вот Турция – это кайф. Хоть она и считается попсовой, но поверьте, помимо отельного отдыха, в этой стране есть что посмотреть в каждом туристическом городе. А еще в Турции вам предоставляют классный сервис.

- Какие хитрости ты, как опытный путешественник, используешь на отдыхе?

- Особо никаких – я просто отдыхаю. Но как оказалось, это тоже нужно уметь делать правильно. Я могу сказать, что всегда бронирую хорошие номера в отелях: с классным видом, хорошим месторасположением и дизайном. Для отдыха это важно – это на работе во время съемок нашего шоу мы можем ужиматься и спать в самых дешевых гостиницах экономкласса или на парковках в доме на колесах, который не отапливается. А от отдыха ты должен кайфовать. Кайфовать даже от номера в отеле! Ты же платишь деньги за эту комнату, где спишь и проводишь время. Намного приятнее просыпаться и видеть в окнах море, чем просыпаться и видеть соседние стены и номера отелей – какой тут отдых, это бытовуха. Не жалейте денег, чтобы подарить себе сказку! Вы же отдыхаете 2 раза в год, так пусть все будет по высшему разряду, чтобы вы вернулись домой окрыленные. Не скупитесь на классные отели!

Илья Луценко: Испания – лучшее соотношение цены и качества Фото: пресс-служба НЛО TV

- Какую страну ты мечтаешь посетить – чем она тебя привлекает?

- Я мечтаю посетить островное государство Фиджи. Привлекает своим расположением – это государство, которое расположено в Тихом океане, максимально далеко от ближайшего континента. Оно состоит из 322 остров, где только 122 заселено. Такое впечатление, словно это край земли. Поверьте мне, просто загуглите "Фиджи" – и вы тоже туда захотите попасть.

- Каким есть твой идеальный отдых?

Идеальный отдых разный, в зависимости от состояния. Иногда хочется полежать, иногда – потусить. У меня был отдых, когда из 5 дней в солнечной стране 2 дня я провел в номере отеля и дико кайфанул. Я просто лежал, смотрел местный телевизор и заказывал себе в номер ресторанную еду. Я тогда реально отдохнул. Но в идеале это, конечно, баланс – чуть-чуть отдыха, чуть-чуть активностей. Вообще, в жизни во всем нужен баланс, без перегибов.

- Каким был самый дорогой и самый дешевый курорт, где вы были с командой "Чекина"?

- Самый дорогой – это Майами, Пальма- де-Майорка, Хорватия, Коста-Рика, Мексика, Панама. А самый дешевый – это Турция, Египет, Черногория. Можно в разряд недорогих добавить и Испанию. Сейчас туда реально улететь за 450 евро на 5-6 дней. Считаю, это недорого. Потому что Испания – кайфовая страна. Одна из моих любимых.

- Куда ты посоветуешь поехать в августе тем, кто хочет избежать толп туристов на пляжах?

- Советую поехать в Европу – в те страны, где сезон длится чуточку дольше. В августе там будет хорошо, ведь многие люди будут разъезжаться по домам. Ну а если вообще никого не хотите увидеть на пляжах, тогда советую посетить пляжи Антарктиды или Исландии – там точно вы сможете уединиться.

Илья Луценко назвал лучшие для уединения страны Фото: пресс-служба НЛО TV

- Какой вариант отдыха тебе ближе?

- Мне ближе легкий активный отдых с друзьями или второй половинкой.

- Страна, которая идеально подходит для экскурсионного отдыха в конце лета?

- Любая страна. Главное – желание. Если ставить себе цель посетить как можно больше экскурсий, поверьте, вам не хватит и 7 дней в Хургаде или Шарме в Египте. Но вообще – Испания. На мой взгляд, это лучшее соотношение цены и качества.

- Расскажи про свой самый яркий отпуск.

- Это была Одесса. Мы тогда классно проводили время. Купались в море, занимались спортом на Аллее здоровья, выступали в юмористическом проекте на морском причале, репетировали и писали материал. А еще тогда я был влюблен. Мне кажется, что это и есть залог успешного отдыха. Если вы без пары, не отказывайте себе в курортных романах, тогда отдых запомнится на всю жизнь.

- Посоветуй города или места в Украине, куда лучше всего ехать в августе.

- Карпаты, Одесса, Львов и Геническ (Херсонская область). Геническ вообще сказка и самое недооцененное место – это шикарные широкие песчаные пляжи, теплое море, природа, зелень, просто красота – что вам еще нужно, люди?! Все в Геническ!

- Как после отпуска быстро настроиться на работу?

- Никак. Просто идти и работать. Время лечит.

Ищите идеи для вдохновения при планировании отпуска в новых выпусках "Средиземноморского check-in", который стартует в эфире канала НЛО TV уже 21 сентября!

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