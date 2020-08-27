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Беседка над пропастью, казацкий чан и релакс на козьей ферме: как провести выходные в Славском

Сегодня, 16:17

Делимся впечатлениями об отдыхе на живописном карпатском курорте

Внутренний туризм по понятным причинам стал главным трендом 2020 года. Направлений, куда можно поехать в Украине, очень много, но выбор зачастую встает между горами и морем.

В этом материале Сегодня.Lifestyle рассказывают о живописном карпатском курорте Славско во Львовской области. Здесь можно относительно недорого, интересно и с пользой провести выходные или даже полноценный отпуск. И мы на собственном опыте проверили – как именно.

Чем заняться в Славском

  • Подняться на канатке на вершины гор;
  • Расслабиться на конной прогулке;
  • Собрать чай из карпатских трав;

Типичный пейзаж на курорте Славское
Типичный пейзаж на курорте Славское
Фото: Владимир Грисюк

  • Поймать и собственноручно приготовить форель;
  • Покататься на квадроциклах;
  • Попробовать "сон на пчелах" (ульетерапия обладает успокаивающим эффектом, улучшает кровообращение и нормализует давление);

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Пойти в горы

Славско расположено в долине реки Опир и ее правой притоки Славки, на склонах гор Тростян (1235 м) и Ильзы (1066 м). Несколько часов похода – и перед вами откроются невероятной красоты пейзажи!

По пути вы сможете собрать много душистых цветов, карпатских ягод, трав для чая, а также выпить чистой воды из природных источников.

Типичный пейзаж в Славском
Типичный пейзаж в Славском
Фото: Владимир Грисюк

Зимой на вершинах гор катаются лыжники и сноубордисты – там есть вся необходимая инфраструктура. Можно арендовать снаряжение, выпить глинтвейн и приобрести красивые сувениры.

Покататься на велосипедах

В горах обязательно советуем проехаться на велосипеде. В Славском есть немало Instagram-локаций с захватывающими видами. И вскоре здесь откроют новую велодорожку длиной 6,8 км (из Славского в село Волосянка). Также планируется обустроить стартовую и финишную площадки и разработать велоквест.

В Славском есть очень красивые Instagram-локации
В Славском есть очень красивые Instagram-локации
Фото: instagram.com/vse_velo

Велосипеды можно взять напрокат на ул. Привокзальной, а также в отельном комплексе "Лагуна" на улице Ивана Франко, 21. Точек для аренды не так и много.

Цены вполне адекватные: один час – 50 гривен, два часа – 90 гривен, три часа – 120 гривен. На целый день можно арендовать велосипед за 250 гривен.

Пикник над пропастью

Отличная идея для выходного дня – устроить пикник в горах. Только представьте себе деревянную беседку высоко в горах, да еще и над пропастью! А вокруг — захватывающие пейзажи, холмы и ели. Это лучшее место для того, чтобы провести время компанией или устроить романтический вечер.

Необычная беседка высоко в горах
Необычная беседка высоко в горах
Фото: facebook.com/artem.golubchak

Как найти: Альтанка на Погарі (на гугл-картах так и подписана) — 48°51’05.0″N 23°28’45.2″E

Релакс на известной козьей ферме "Двух Екатерин"

Чтобы зарядить себя позитивом, можно посетить козью ферму "Двух Екатерин". Ранее она находилась в карпатском селе Орив, а теперь "переехала" в поселок Тухля – недалеко от Славского. Здесь вам устроят настоящую фотосессию с козами и научат их доить!

Дегустация на ферме "Двух Екатерин"
Дегустация на ферме "Двух Екатерин"
Фото: sam-sebe-columb.com

Можно продегустировать свежее молоко, чай, сиропы, сыры, сделанные по уникальным рецептам. А также можно заказать экскурсию – длится она примерно полчаса и стоит 50 гривен для взрослого и 25 гривен для ребенка до 12 лет.

Попробовать местную бойковскую кухню

Попробовать необычные наливки и традиционные блюда местной бойковской кухни можно и нужно в местных ресторанах. Эта кухня богата на мясные блюда и изделия из теста.

Что нужно обязательное попробовать?

  1. Невероятно вкусную грибную юшку;
  2. Банош (каша из кукурузы со шкварками);
  3. Печеную форель;
  4. Карпатские лыганцы (перетертый картофель и начинка с сыром, сверху поливают сметаной).

Банош с брынзой и шкварками
Банош с брынзой и шкварками
Фото: Depositphotos

Местные обязательно порекомендуют вам ресторан "Максим". Здесь – самая вкусная кухня на курорте. В заведении есть несколько залов, удобная летняя площадка, мангал и, что важно, своя развлекательная программа. Для 20 и более гостей хозяева ресторана организуют карпатскую забаву – накрывают обед в глиняной посуде под живую этническую музыку. Все желающие могут сфотографироваться на память в национальных костюмах.

Ресторан "Максим" / Фото: Instagram

На территории ресторана также находится экспозиция оригинальных полотен известных украинских и иностранных художников, которые приезжали в Славско во время ежегодных пленэров. Эти картины можно приобрести.

Расслабиться в SPA

В местных гостиничных комплексах можно хорошо отдохнуть в римской парной и финской саунах, а также поплавать в панорамных бассейнах с потрясающим видом на Карпаты. В барах вам предложат авторские коктейли и традиционные напитки.

Цены – средние, что подойдет и бюджетному туристу. Например, абонемент в SPA гостиничного комплекса "Двор княжеской короны" на целый день стоит 700 гривен, на полдня – 550 гривен, два часа – 350 гривен. Цена для детей 7-14 лет – вдвое меньше, до 7 лет – бесплатно.

SPA с ошеломляющим видом на Карпаты
SPA с ошеломляющим видом на Карпаты
Фото: Instagram/dvir_kniazhoiy_korony

В качестве альтернативы рекомендуем искупаться в традиционном казацком чане – такие ванны в народе считаются оздоровительными. А чтобы увеличить целебные свойства воды, в ней еще заваривают сбор лекарственных трав. После такого местного SPA появляется ощущение легкости и полного расслабления, за чем обычно и приезжают туристы из шумных городов.

Казацкий чан
Казацкий чан
Фото: Владимир Грисюк

Важно: предварительно обязательно проконсультируйтесь со своим врачом.

Нестандартный детский лагерь

Если вы едете отдыхать семьей, обратите внимание, что в Славском есть развивающий лагерь Prim Art Camp для детей от 4 до 14 лет. Вожатые учат маленьких украинцев танцевать гопак, а также занимаются с ними спортом и танцуют. Все вместе весело проводят время, поют у костра, стреляют из игрушечного лука, плавают в бассейне и ходят на мастер-классы.

Лагерь находится на закрытой охраняемой территории. Есть два корпуса и коттедж для проживания детей, ресторан, хижина, летнее кафе, беседки, спортплощадка, зал для проведения мероприятий, комнаты для кружков, настольный теннис, два бассейна, медицинский и массажный кабинеты.

Проживание в Славском: что выбрать

Цены на курорте стартуют от 200 гривен за номер на двоих в "зеленой усадьбе" и доходят до пяти тысяч гривен. Недорого можно расположиться недалеко от центра курорта в пансионате "Славский", здесь же есть выход к речке. На территории есть все необходимое для хорошего отдыха – бассейны с красивым видом, мангалы, беседки, видеосалон, бильярд, прокат спортивного инвентаря.

Пансионат "Славский" / Фото: Владимир Грисюк

Стоимость двухместного номера с завтраком и возможностью пользоваться бассейном стартует от 1350 гривен. Двухкомнатный номер для семьи из четырех человек с завтраками обойдется в 2250 гривен.

Как доехать до Славского

Автобусы ходят из Львова, Стрыя и Сколе. Другой вариант – поездом из Львова (плацкарт – 135 гривен), Киева (купе – 600 грн), Ужгорода, Мукачево, Свалявы, Воловца, Чопа, Николаева, Тернополя, Харькова, Одессы, Винницы и Хмельницкого. Собственным автомобилем – по автотрассе М-06 через Львов и Сколе.

Но главное – возьмите с собой хорошее настроение!

Благодарим за организацию поездки Славскую ОТО и Ассоциацию журналистов и блогеров Travel Press Club.

Смотрите видео: как отдохнуть в поселке Славско за 10 тысяч гривен

Напомним, ранее "Сегодня" рассказывали, во сколько обойдется отдых в Карпатах зимой.

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Источник: Сегодня
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