Бесплатное вино раздают туристам в Грузии: в чем суть акции

Для иностранцев на бутылках есть специальный месседж

В аэропортах Грузии туристам начали дарить вино Фото: newsgeorgia.ge

В международных грузинских аэропортах Кутаиси, Батуми и Тбилиси уже в шестой раз проходит акция по раздаче вина прибывшим туристам. Пассажирам вручают по бутылке напитка сорта Саперави. Для иностранцев на этикетках есть специальный месседж: "Грузия – это родина виноделия со своими уникальными традициями, культурой и кулинарией".

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"Мы начали очень позитивную кампанию в трех международных аэропортах Грузии. В рамках кампании прибывшим в Грузию гостям символически вручают бутылки вина, на которые нанесен тот основной месседж о гостеприимстве нашей страны. Я рада, что эта кампания вызывает такие положительные эмоции у туристов. По их словам, во время путешествий в другие страны у них никогда не было такого опыта", – рассказал глава Национальной администрации туризма Грузии Мариам Квривишвили.

К слову, Национальная администрация туризма планирует вручить гостям 300 тысяч бутылок брендированного подарочного вина. Ведомство ранее объявило электронный тендер на закупку вина. Его стоимость составляет один миллион лари (более 362,3 тысячи долларов).

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