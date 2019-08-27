Без музеев, покупок и в одиночку: советы путешественникам от Пауло Коэльо

Бразильский писатель знает, как привезти из туристической поездки самое ценное

Пауло Коэльо Фото: facebook.com/pg/paulocoelho

Бразильский прозаик и поэт Пауло Коэльо, опубликовавший в общей сложности более 20 книг, в блоге на своем официальном сайте ранее рассказал о главных советах, как лучше всего путешествовать. К вашему вниманию – девять лайфхаков от известного писателя.

Избегайте музеев

На первый взгляд, это абсурдно, но давайте чуть поразмыслим. Раз уж вы оказались в незнакомом городе, разве не лучше познакомиться с ним сегодняшним, живым, а не тем городом, каким он был когда-то давно, столетия назад?

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Мы чувствуем себя обязанными ходить по музеям. Нас к этому приучили, вбили нам в головы, будто в этом и заключается смысл фразы "прикоснуться к культуре". Не буду спорить, что музеи важны. Но их посещение все-таки требует времени, вдумчивости и подготовки. Вы должны понимать, ради чего заглянули в музейные стены, что именно хотите в них найти. Иначе этот визит превратится в бездумное блуждание и потерю драгоценного времени. Посетив музей "для галочки", вы покинете его с ощущением, что увидели несколько фундаментально важных вещей, но вскоре даже не вспомните, каких именно.

Заглядывайте в бары

Жизнь города раскрывается именно здесь, а не в музеях. Я говорю не о ночных клубах, а о маленьких барах, забегаловках, куда люди захаживают после работы опрокинуть стаканчик-другой, переброситься парой слов о погоде, поболтать с барменом.

Купите местную газету и наслаждайтесь наблюдениями за людьми. Если кто-то завязывает разговор, присоединяйтесь, даже если тема поначалу кажется вам не слишком интересной. По внешнему виду двери не всегда можно угадать, что за ней скрывается.

Общайтесь с людьми

Лучшие экскурсоводы – местные жители. Те, кто родился здесь, живёт здесь, каждый день ходит по этим улицам, знает всё обо всех, гордится своим городом, но не работает на туристическое агентство. Просто выйдите на улицу, выберите человека, с которым вам захотелось бы заговорить, и спросите его о чём-нибудь (где находится собор? как пройти к почте?). Если первый окажется немногословным, попробуйте со вторым, с третьим. Я уверен: к концу дня вы обнаружите себя в сопровождении отличного компаньона из местных!

Путешествуйте в одиночку

Или, если вы состоите в отношениях, – с партнером. Все. Только таким образом вы действительно оставите собственные "корни" позади. Путешествуя в чужой стране с туристической группой из ваших соотечественников, постоянно общаясь на родном языке, идя туда, куда указывает вам гид, вы не сможете прочувствовать всей прелести путешествия и уделить внимание тому месту, которое стремились посетить.

Старайтесь уйти от сравнений

Ничего не сравнивайте – цены, стандарты гигиены, уровень жизни, способы передвижения, – ничего! Вы отправились в путешествие не для того, чтобы доказать, будто у себя на родине живете лучше и правильнее, чем другие люди. Ваша цель – узнать, как живут эти другие, чему они могут научить вас, как они справляются с реальностью и с необыкновенным.

Не бойтесь заблудиться

Даже если вы не говорите на местном языке, не переживайте. Я бывал во множестве мест, где не мог сказать и пары слов, и всегда находил поддержку, необходимые рекомендации, полезные советы и даже подружек. Некоторые думают, будто выйти на улицу в незнакомой стране означает моментально потерять дорогу и потеряться навсегда. Хотя достаточно всего лишь визитки отеля в кармане: если вы и правда заплутаете, всегда можно остановить такси, показать водителю адрес и с комфортом вернуться в номер.

Не покупайте слишком много вещей

Тратьте деньги только на то, что вам не придётся нести на себе: билеты в театр, посещение ресторанов, экскурсии. Если какая-то вещь вам сильно приглянулась, помните: в наше время глобального рынка и интернета вы сможете купить почти все, что вам хочется, онлайн, а не оплачивать лишний багаж.

Не пытайтесь увидеть весь мир за один месяц

Гораздо лучше остаться в одном городе на четыре или пять дней, чем посетить пять городов за неделю. Незнакомые города, что капризные женщины: требуется время, чтобы их соблазнить и раскрыть для себя полностью.

Каждое путешествие как приключение

Генри Миллер говорил, что важнее найти церковь, о которой никто никогда не слышал, чем отправиться в Рим и чувствовать себя обязанным идти в Сикстинскую капеллу, о которой вам прожужжали все уши, вместе с двумястами тысячами других туристов. Да, конечно, посетите Сикстинскую капеллу! Но не забывайте также побродить по менее туристическим улицам, исследовать переулки. Ощутите свободу поиска. Поиска чего-то, о чём вы даже не догадываетесь, но что, будучи найденным, может перевернуть всю вашу жизнь.

Напомним, ранее мы писали о трех правилах самого лучшего отпуска. Также "Сегодня" рассказывали о шести причинах, почему нужно ехать в путешествие.

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