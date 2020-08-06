Безопасный туризм: стоит ли ехать в Турцию во время пандемии

Как Турция заботится о том, чтобы предоставлять самые безопасные условия для отдыхающих

Турция возобновила авиасообщение с Украиной 1 июля и стала первой страной, куда полетели украинские туристы после продолжительного карантина. По информации туроператоров, буквально за месяц количество чартерных рейсов на юг Турции возросло в геометрической прогрессии и продолжает увеличиваться с каждым днем.

Многие туристы в связи с пандемий все еще побаиваются планировать отпуск за границей, в частности потому, что правила въезда в ту или иную страну могут быстро измениться, что мы недавно наблюдали в ситуации с Хорватией и Болгарией. Однако власти Турции уверяют в обратном. Страна не планирует ужесточать правила въезда для граждан Украины в ближайшее время, отмечая высокую подготовку в принятии мер безопасности.

Сегодня.Lifestyle проверили на собственном опыте, опасно ли ехать отдыхать после карантина.

Отдых в Турции-2020 Фото: Depositphotos

Безопасно ли в аэропорту: новые правила перелетов

После длительного локдауна аэропорты снова принимают рейсы. В терминалах аэропорта "Борисполь" значительно меньше людей, а при входе меряют температуру, затем — еще несколько раз. Провожающих и встречающих не пускают. Каждому пассажиру везде напоминают о социальной дистанции, ношении маски и гигиене рук. Теперь сотрудники аэропорта не берут в руки авиабилет, а сканируют соответствующий код с телефона или распечатанного заранее документа. В некоторых авиакомпаниях даже багаж нужно регистрировать самостоятельно (узнавайте заранее!). Все процедуры регистрации и посадки на борт максимально направлены на то, чтобы минимизировать контакт друг с другом. Пока работают еще не все магазины Duty Free и кафе.

Питание на борту самолета теперь должно быть заказано и упаковано предварительно, и, к сожалению, горячих напитков не подают. Не забывайте об этом. Теперь в самолете вы должны заполнить опросный лист состояния здоровья и отдать на паспортном контроле: он включает ФИО, номер телефона, где были последние 14 дней, номер рейса, отель в стране прибытия, паспортные данные, информация о том, что коронавирусной инфекцией COVID-19 не больны.

Фото: Сегодня

По прибытию (мы прилетели в Стамбул) на пути к паспортному контролю каждый пассажир проходит через специальные технические коврики, пропитанные антибактериальным средством. Далее у туриста — температурный скрининг при помощи тепловизора. Допустимая отметка — 37,2. В случае выявления повышенной температуры тела предлагают бесплатно пройти ПЦР-тест прямо в аэропорту. Кроме того, дополнительно по территории аэропорта на электросамокатах курсируют сотрудники, которые также бесконтактно измеряют температуру пассажиров с помощью шлема, куда встроены тепловизор и камера.

Фото: Сегодня

Повсюду в аэропорту есть наклейки, напоминающие о социальной дистанции, установлены автоматические санитайзеры, а также специальные мусорные баки для утилизации средств защиты. Интересно, что бывшие автоматы с едой теперь выдают санитарно-гигиенические средства. Багаж перед выдачей обязательно дезинфицируют.

Фото: Сегодня

Мы отметили, что даже в воздухе аэропорта ощущается запах антибактериальных средств. Веришь, что здесь действительно чисто и безопасно.

Сертификат здорового туризма: как по-новому работают отели, транспорт и рестораны

Турция сработала на опережение и сейчас является лидером в подготовке формата "здоровый туризм". Теперь местные гостиницы, рестораны и транспортная сфера должны соответствовать жестким требованиям государства по дезинфекции помещений, наличии масочного режима и соблюдении социальной дистанции. Это три важных кита, на которые опираются власти страны.

"Еще до открытия границ Турция усердно работала над тем, чтобы предоставить самые безопасные условия для отдыхающих. Мы первыми ввели программу "Сертификации Здорового Туризма", в рамках которой отели, транспорт и рестораны должны выполнить необходимые пункты по противоэпидемической защите. У отелей их, например, 132!" — рассказал "Сегодня.Lifestyle" член правления и представитель Агентства по развитию туризма Турции, а также председатель Ассоциации отелей Средиземного региона Эркан Ягджи.

Отдых в Турции-2020 Фото: tut.by

По словам чиновника, один раз в месяц независимые эксперты из 15 международных компаний в качестве тайных гостей обеспечивают проверку на соответствие выданному сертификату. А сотрудники отелей, ресторанов и аэропортов ежемесячно проходят необходимое ПЦР-тестирование.

"Введена очень строгая система контроля, поэтому все ее участники заинтересованы в том, чтобы обеспечить максимально безопасный отдых для туриста, чтобы структуру просто-напросто не закрыли. Турция является лидером по внедрению новых правил в сегодняшних реалиях, и для нас это очень важно", – добавляет Эркан Ягджи.

Будет ли Турция вводить карантин для украинских туристов

Турция – одна из немногих стран, которая уже продолжительное время входит в "зеленую" зону для украинцев. Это означает, что граждане Украины могут въезжать в страну без предъявления негативного ПЦР-теста на коронавирус, а по возвращении не проходить 14-дневную самоизоляцию.

Власти страны уверяют, что не планируют вводить дополнительные ограничения для въезда украинских туристов в ближайшее время, так как введена строгая система контроля заболеваемости и профилактики коронавируса.

Отдых в Турции-2020 Фото: Depositphotos

Мешают ли меры безопасности отдыхать

В целом нет, так как маску, например, туристов обязуют носить только в закрытых помещениях, если мы говорим о курортах на юге страны. Персонал работает слаженно и готов всегда прийти на помощь. Столпотворений из-за температурного скрининга при входе в отель или ресторан не возникает, а если вы забыли маску – вам ее любезно выдадут бесплатно. Еду со "шведского стола", к которому можно подойти на расстоянии 1,5 метра, подают официанты, что не может не радовать, и также могут что-то принести к столу по запросу. Персонал работает в перчатках и масках.

Что касается Стамбула – то здесь правило масочного режима соблюдается немного строже, так как на улицы местные жители и гости города должны выходить только в масках, иначе штраф 150 долларов. Данный "аксессуар" можно снять в заведении на открытом воздухе. Конечно, ходить в маске в жару — не самое приятное удовольствие, но тогда мы бы не имели возможности путешествовать в принципе.

Стамбул-2020. Фото: Сегодня

Иногда нам казалось, что так чисто, вежливо и безопасно еще никогда не было в Турции. В условиях туристического кризиса по всему миру надо отдать должное, что турки действительно стараются сделать ваш отдых на высшем уровне. И что стоит подчеркнуть — за те же деньги.

Страховка

Теперь обязательным правилом любого путешествия является социальная дистанция, маска и страховка, покрывающая COVID-19. Последняя – обязательное условие для въезда в Турцию. Страховой полис можно приобрести онлайн, у туроператора, при приобретении авиабилетов, а также непосредственно в аэропорту Турции по прибытии. Кроме того, прямо в аэропорту можно сдать ПЦР-тест за 15 евро. Результат выдадут в течение 4 часов.

Что делать: ехать отдыхать или отложить поездку до следующего года

Перед тем как ехать в тот или иной отель, обязательно проверьте, прошел ли он соответствующую сертификацию. Это можно сделать здесь, на официальном сайте Агентства по развитию туризма Турции (TGA). А всю актуальную информацию о правилах въезда украинцев в страну отслеживайте на интерактивной карте мира, созданной ранее МИД Украины, что очень удобно.

Пока туристов на курортах не много, и можно не стоять в очереди, чтобы посетить ту или иную достопримечательность. Опция прогулки по старинным улочками без толпы путешественником также доступна, и для этого не нужно вставать рано утром. Хотельеры не планируют повышать цены на проживание, а некоторые гостиницы сейчас предоставляют очень хорошие скидки с прежним комфортом. А впереди еще и бархатный сезон. Поэтому ехать или подождать – конечно же решать каждому путешественнику самостоятельно. Но в одном мы точно можем вас заверить: так, как раньше, уже точно не будет.

Напомним, с 16 июля Болгария также разрешила въезд украинским туристам: ознакомьтесь с обновленными условиями пересечения границы.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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