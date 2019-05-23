Безвиз с Монголией: что посмотреть в этой стране

Какие достопримечательности Монголии могут заинтересовать туристов из Украины

В Монголии есть, что посмотреть Фото: Depositphotos

22 мая Кабинет министров Украины официально одобрил проект соглашения с правительством Монголии о взаимной отмене виз. Согласно проекту документа, граждане Украины и Монголии могут находиться на территории другого государства без виз, но не более, чем 90 дней каждые полгода.

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"Сегодня" решили выяснить, какие достопримечательности Монголии могут заинтересовать туристов и почему туда стоит ехать.

Храм Гандан в Улан-Баторе

Гандан считается главным монастырем Монголии, и славится он, кроме прочего, статуей бодхисаттвы Авалокитешвары.

Храм Гандан в Улан-Баторе Фото: wikipedia.org/wiki/Гандантэгченлин

Многие верят, что здесь можно очистить карму. Для этого нужно по часовой стрелке погулять вокруг ступы (буддийское архитектурно-скульптурное культовое сооружение, имеющее полусферические очертания – Ред. Сегодня), крутя в руках молитвенные барабаны и накормить голубей рядом с монгольской детворой.

Вулкан Хорго

Почти в самом центре страны есть большое и красивое озеро Тэрхийн Цагаан. А немного дальше находится потухший, но все такой же устрашающий вулкан Хорго.

Вулкан Хорго Фото: wikipedia.org/wiki/Хорго

Любителям острых ощущений советуем взобраться на самый верх и заглянуть в кратер. Ощущения непередаваемые – восторг и страх вперемешку.

Праздник Наадам

Наадам – это главный праздник страны, который отмечается он с 11 по 13 июля. Слово "наадам" переводится как "три мужских игры" и это неспроста, ведь в эти дни в Монголии проводят три традиционных игры – скачки, стрельбу из лука и монгольскую борьбу.

Праздник Наадам Фото: legendtour.ru

Самые масштабные гуляния Наадама происходят, конечно же, в Улан-Баторе. В самом городе на каждом шагу продают разнообразные сувениры, также там можно отведать национальный блюда.

Озеро Хубсугул

Хубсугул – одно из самых красивых озер мира, также известное как "младшая сестра Байкала". Водоем является частью монгольского национального парка.

Озеро Хубсугул Фото: Depositphotos

Стоимость входа составляет три тысячи тугриков или полтора доллара. Чтобы порыбачить здесь, необходимо купить лицензию. Обычно они продаются на турбазах. Учитывайте, что в этом районе дорога не очень хорошая поэтому отправляясь на прогулку, рассчитывайте время с запасом.

Пустыня Гоби

В основном монгольская Гоби состоит из глины и камней. Самое красивое место в пустыне – Баянзаг (район горной гряды в аймаке Умнеговь).

Баянзаг, Монголия Фото: Depositphotos

Здесь возвышаются величественные красные скалы и именно в этом месте в 1923 году нашли первое яйцо динозавра. В Баянзаг проводят групповые экскурсии, маршрут которых начинается с городка Даланзадгад.

Напомним, из-за разногласий РФ и Монголии может исчезнуть озеро Байкал. Кроме этого, мы писали, что интересного можно увидеть в Монголии.

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