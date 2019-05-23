Безвиз с Монголией: что посмотреть в этой стране
Какие достопримечательности Монголии могут заинтересовать туристов из Украины
22 мая Кабинет министров Украины официально одобрил проект соглашения с правительством Монголии о взаимной отмене виз. Согласно проекту документа, граждане Украины и Монголии могут находиться на территории другого государства без виз, но не более, чем 90 дней каждые полгода.
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"Сегодня" решили выяснить, какие достопримечательности Монголии могут заинтересовать туристов и почему туда стоит ехать.
Гандан считается главным монастырем Монголии, и славится он, кроме прочего, статуей бодхисаттвы Авалокитешвары.
Многие верят, что здесь можно очистить карму. Для этого нужно по часовой стрелке погулять вокруг ступы (буддийское архитектурно-скульптурное культовое сооружение, имеющее полусферические очертания – Ред. Сегодня), крутя в руках молитвенные барабаны и накормить голубей рядом с монгольской детворой.
Почти в самом центре страны есть большое и красивое озеро Тэрхийн Цагаан. А немного дальше находится потухший, но все такой же устрашающий вулкан Хорго.
Любителям острых ощущений советуем взобраться на самый верх и заглянуть в кратер. Ощущения непередаваемые – восторг и страх вперемешку.
Наадам – это главный праздник страны, который отмечается он с 11 по 13 июля. Слово "наадам" переводится как "три мужских игры" и это неспроста, ведь в эти дни в Монголии проводят три традиционных игры – скачки, стрельбу из лука и монгольскую борьбу.
Самые масштабные гуляния Наадама происходят, конечно же, в Улан-Баторе. В самом городе на каждом шагу продают разнообразные сувениры, также там можно отведать национальный блюда.
Хубсугул – одно из самых красивых озер мира, также известное как "младшая сестра Байкала". Водоем является частью монгольского национального парка.
Стоимость входа составляет три тысячи тугриков или полтора доллара. Чтобы порыбачить здесь, необходимо купить лицензию. Обычно они продаются на турбазах. Учитывайте, что в этом районе дорога не очень хорошая поэтому отправляясь на прогулку, рассчитывайте время с запасом.
В основном монгольская Гоби состоит из глины и камней. Самое красивое место в пустыне – Баянзаг (район горной гряды в аймаке Умнеговь).
Здесь возвышаются величественные красные скалы и именно в этом месте в 1923 году нашли первое яйцо динозавра. В Баянзаг проводят групповые экскурсии, маршрут которых начинается с городка Даланзадгад.
Напомним, из-за разногласий РФ и Монголии может исчезнуть озеро Байкал. Кроме этого, мы писали, что интересного можно увидеть в Монголии.
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