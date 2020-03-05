Безвизовые страны для украинцев в 2020 году: полный список
Узнайте, куда можно уехать в путешествие без лишней бюрократии
Многие из нас мечтают о путешествиях. Стоит отметить, что за последние несколько лет уехать за границу стало намного легче и доступнее: на украинский рынок зашли самые популярные лоукостеры, а ЕС ввел с нашей страной безвизовый режим.
Чтобы облегчить жизнь путешественникам, сайт "Сегодня" составил список безвизовых стран для украинцев в 2020 году. К слову, сейчас для уик-энда в Европе вам потребуется только биометрический загранпаспорт. О том, как получить биометрический загранпаспорт, мы рассказывали ранее.
Любопытно, что международная компания Henley & Partners уже успела опубликовать новый рейтинг паспортов 2020 года, в котором Украина заняла 43-е место среди 107 стран.
Сейчас украинцы могут без лишней бюрократии посетить 128 государств.
- Австрия
- Албания
- Андорра
- Беларусь
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Ватикан
- Венгрия
- Германия
- Греция
- Дания
- Исландия
- Испания
- Италия
- Латвия
- Литва
- Лихтенштейн
- Люксембург
- Мальта
- Молдова
- Монако
- Нидерланды
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Сан-Марино
- Северная Македония
- Сербия (однако въезд со стороны Косово запрещен)
- Словакия
- Словения
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швеция
- Швейцария
- Эстония.
Смотрите видео: в чем разница между паспортом-книжечкой и ID-картой
- Бруней – до 30 дней
- Гонконг – до 14 дней
- Индонезия – до 30 дней
- Казахстан – до 90 суток
- Кыргызстан – до 90 суток
- Малайзия – до 30 дней
- Таджикистан – до 90 дней
- Таиланд – до 90 дней
- Узбекистан – до 90 дней
- Острова Кука – до 31 дня
- Фиджи – до 4 месяцев
- Микронезия – до 30 дней
- Ниуэ – до 30 дней
- Вануату – до 30 дней
- Карибские острова
- Антигуа и Барбуда – до 90 дней
- Барбадос – до 28 дней
- Доминика – до 90 дней
- Доминиканская Республика – до 90 дней
- Гаити – до 90 дней
- Ямайка – до 30 дней
- Сент-Китс и Невис – до 90 дней
- Сент-Винсент и Гренадины – до 1 месяца
- Теркс и Кайкос – с визой США
- Аргентина – до 90 дней
- Бразилия – до 90 дней
- Чили – до 90 дней
- Коста-Рика – до 90 дней
- Эквадор – до 90 дней
- Сальвадор – до 90 дней
- Гватемала – до 90 дней
- Гондурас – до 90 дней
- Никарагуа – до 90 дней
- Панама – до 90 дней
- Парагвай – до 90 дней
- Перу – до 90 дней
- Уругвай – до 90 дней
- Армения – до 90 дней
- Азербайджан – до 90 дней
- Грузия – до 90 дней
- Израиль – до 90 дней
- Палестинские территории – до 90 дней
- Катар – до 90 дней
- Турция – до 90 дней
- ОАЭ – до 90 дней
- Есватини – до 30 дней
- Маврикий – до 90 дней
- Намибия – до 90 дней
- Сенегал – до 90 дней
- Боливия – до 30 дней
- Кабо-Верде – до 30 дней
- Египет – до 30 дней. Однако в 2020 году Египет вводит туристическую визу. Шарм-эш-Шейх – до 14 дней.
- Мадагаскар – до 90 дней
- Мавритания (виза по прибытии)
- Мозамбик – до 30 дней
- Руанда – до 30 дней
- Сейшелы – до 3 месяцев
- Сомали (виза по прибытию)
- Танзания – до 90 дней
- Того – до 7 дней
- Замбия – до 90 дней.
Напомним, ранее мы рассказывали о ТОП-5 мошеннических схем с крадеными паспортами.
Все подробности в спецтеме Советы путешественникам
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