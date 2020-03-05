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Безвизовые страны для украинцев в 2020 году: полный список

Узнайте, куда можно уехать в путешествие без лишней бюрократии

Владимир Грисюк
Сегодня, 15:04

Многие из нас мечтают о путешествиях. Стоит отметить, что за последние несколько лет уехать за границу стало намного легче и доступнее: на украинский рынок зашли самые популярные лоукостеры, а ЕС ввел с нашей страной безвизовый режим.

Чтобы облегчить жизнь путешественникам, сайт "Сегодня" составил список безвизовых стран для украинцев в 2020 году. К слову, сейчас для уик-энда в Европе вам потребуется только биометрический загранпаспорт. О том, как получить биометрический загранпаспорт, мы рассказывали ранее.

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Любопытно, что международная компания Henley & Partners уже успела опубликовать новый рейтинг паспортов 2020 года, в котором Украина заняла 43-е место среди 107 стран.

В рейтинге паспортов Украина заняла 43 место
В рейтинге паспортов Украина заняла 43 место
Фото: Depositphotos

Сейчас украинцы могут без лишней бюрократии посетить 128 государств.

Безвизовые страны для Украины в Европе – 2020

  • Австрия
  • Албания
  • Андорра
  • Беларусь
  • Бельгия
  • Болгария
  • Босния и Герцеговина
  • Ватикан
  • Венгрия

Будапешт, Венгрия
Будапешт, Венгрия
Фото: Depositphotos

  • Германия
  • Греция
  • Дания
  • Исландия
  • Испания
  • Италия
  • Латвия
  • Литва
  • Лихтенштейн
  • Люксембург
  • Мальта
  • Молдова
  • Монако
  • Нидерланды

Амстердам, Нидерланды
Амстердам, Нидерланды
Фото: Владимир Грисюк, Сегодня

  • Норвегия
  • Польша
  • Португалия
  • Румыния
  • Сан-Марино
  • Северная Македония
  • Сербия (однако въезд со стороны Косово запрещен)
  • Словакия
  • Словения
  • Финляндия
  • Франция

Париж, Франция
Париж, Франция
Фото: Depositphotos

  • Хорватия
  • Черногория
  • Чехия
  • Швеция
  • Швейцария
  • Эстония.

Смотрите видео: в чем разница между паспортом-книжечкой и ID-картой

Безвизовые страны для Украины в Азии

  • Бруней – до 30 дней
  • Гонконг – до 14 дней
  • Индонезия – до 30 дней
  • Казахстан – до 90 суток
  • Кыргызстан – до 90 суток
  • Малайзия – до 30 дней
  • Таджикистан – до 90 дней
  • Таиланд – до 90 дней
  • Узбекистан – до 90 дней

Океания

  • Острова Кука – до 31 дня
  • Фиджи – до 4 месяцев
  • Микронезия – до 30 дней
  • Ниуэ – до 30 дней
  • Вануату – до 30 дней
  • Карибские острова
  • Антигуа и Барбуда – до 90 дней
  • Барбадос – до 28 дней
  • Доминика – до 90 дней
  • Доминиканская Республика – до 90 дней
  • Гаити – до 90 дней
  • Ямайка – до 30 дней
  • Сент-Китс и Невис – до 90 дней
  • Сент-Винсент и Гренадины – до 1 месяца
  • Теркс и Кайкос – с визой США

Америка

  • Аргентина – до 90 дней
  • Бразилия – до 90 дней
  • Чили – до 90 дней
  • Коста-Рика – до 90 дней
  • Эквадор – до 90 дней
  • Сальвадор – до 90 дней

Карнавал в Бразилии
Карнавал в Бразилии
Фото: Getty Images

  • Гватемала – до 90 дней
  • Гондурас – до 90 дней
  • Никарагуа – до 90 дней
  • Панама – до 90 дней
  • Парагвай – до 90 дней
  • Перу – до 90 дней
  • Уругвай – до 90 дней

Средний Восток

  • Армения – до 90 дней
  • Азербайджан – до 90 дней
  • Грузия – до 90 дней
  • Израиль – до 90 дней

Тель-Авив, Израиль
Тель-Авив, Израиль
Фото: Pixabay

  • Палестинские территории – до 90 дней
  • Катар – до 90 дней
  • Турция – до 90 дней
  • ОАЭ – до 90 дней

Африка

  • Есватини – до 30 дней
  • Маврикий – до 90 дней
  • Намибия – до 90 дней
  • Сенегал – до 90 дней

Виза по прибытии

Египет
Египет
Фото: Depositphotos

  • Мадагаскар – до 90 дней
  • Мавритания (виза по прибытии)
  • Мозамбик – до 30 дней
  • Руанда – до 30 дней
  • Сейшелы – до 3 месяцев
  • Сомали (виза по прибытию)
  • Танзания – до 90 дней
  • Того – до 7 дней
  • Замбия – до 90 дней.

Напомним, ранее мы рассказывали о ТОП-5 мошеннических схем с крадеными паспортами.

Все подробности в спецтеме Советы путешественникам

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Источник: Сегодня
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