Безвизовые страны для украинцев в 2020 году: полный список

Узнайте, куда можно уехать в путешествие без лишней бюрократии

Многие из нас мечтают о путешествиях. Стоит отметить, что за последние несколько лет уехать за границу стало намного легче и доступнее: на украинский рынок зашли самые популярные лоукостеры, а ЕС ввел с нашей страной безвизовый режим.

Чтобы облегчить жизнь путешественникам, сайт "Сегодня" составил список безвизовых стран для украинцев в 2020 году. К слову, сейчас для уик-энда в Европе вам потребуется только биометрический загранпаспорт. О том, как получить биометрический загранпаспорт, мы рассказывали ранее.

Любопытно, что международная компания Henley & Partners уже успела опубликовать новый рейтинг паспортов 2020 года, в котором Украина заняла 43-е место среди 107 стран.

В рейтинге паспортов Украина заняла 43 место Фото: Depositphotos

Сейчас украинцы могут без лишней бюрократии посетить 128 государств.

Безвизовые страны для Украины в Европе – 2020

Австрия

Албания

Андорра

Беларусь

Бельгия

Болгария

Босния и Герцеговина

Ватикан

Венгрия

Будапешт, Венгрия Фото: Depositphotos

Германия

Греция

Дания

Исландия

Испания

Италия

Латвия

Литва

Лихтенштейн

Люксембург

Мальта

Молдова

Монако

Нидерланды

Амстердам, Нидерланды Фото: Владимир Грисюк, Сегодня

Норвегия

Польша

Португалия

Румыния

Сан-Марино

Северная Македония

Сербия (однако въезд со стороны Косово запрещен)

Словакия

Словения

Финляндия

Франция

Париж, Франция Фото: Depositphotos

Хорватия

Черногория

Чехия

Швеция

Швейцария

Эстония.

Смотрите видео: в чем разница между паспортом-книжечкой и ID-картой

Безвизовые страны для Украины в Азии

Бруней – до 30 дней

Гонконг – до 14 дней

Индонезия – до 30 дней

Казахстан – до 90 суток

Кыргызстан – до 90 суток

Малайзия – до 30 дней

Таджикистан – до 90 дней

Таиланд – до 90 дней

Узбекистан – до 90 дней

Океания

Острова Кука – до 31 дня

Фиджи – до 4 месяцев

Микронезия – до 30 дней

Ниуэ – до 30 дней

Вануату – до 30 дней

Карибские острова

Антигуа и Барбуда – до 90 дней

Барбадос – до 28 дней

Доминика – до 90 дней

Доминиканская Республика – до 90 дней

Гаити – до 90 дней

Ямайка – до 30 дней

Сент-Китс и Невис – до 90 дней

Сент-Винсент и Гренадины – до 1 месяца

Теркс и Кайкос – с визой США

Америка

Аргентина – до 90 дней

Бразилия – до 90 дней

Чили – до 90 дней

Коста-Рика – до 90 дней

Эквадор – до 90 дней

Сальвадор – до 90 дней

Карнавал в Бразилии Фото: Getty Images

Гватемала – до 90 дней

Гондурас – до 90 дней

Никарагуа – до 90 дней

Панама – до 90 дней

Парагвай – до 90 дней

Перу – до 90 дней

Уругвай – до 90 дней

Средний Восток

Армения – до 90 дней

Азербайджан – до 90 дней

Грузия – до 90 дней

Израиль – до 90 дней

Тель-Авив, Израиль Фото: Pixabay

Палестинские территории – до 90 дней

Катар – до 90 дней

Турция – до 90 дней

ОАЭ – до 90 дней

Африка

Есватини – до 30 дней

Маврикий – до 90 дней

Намибия – до 90 дней

Сенегал – до 90 дней

Виза по прибытии

Боливия – до 30 дней

Кабо-Верде – до 30 дней

Египет – до 30 дней. Однако в 2020 году Египет вводит туристическую визу. Шарм-эш-Шейх – до 14 дней.

Египет Фото: Depositphotos

Мадагаскар – до 90 дней

Мавритания (виза по прибытии)

Мозамбик – до 30 дней

Руанда – до 30 дней

Сейшелы – до 3 месяцев

Сомали (виза по прибытию)

Танзания – до 90 дней

Того – до 7 дней

Замбия – до 90 дней.

Напомним, ранее мы рассказывали о ТОП-5 мошеннических схем с крадеными паспортами.

Все подробности в спецтеме Советы путешественникам

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