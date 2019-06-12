Билеты в Европу от 5 евро, Wi-Fi и розетки: все, что нужно знать про FlixBus

"Сегодня" нашли ответы на все волнующие вопросы, связанные с выходом FlixBus на украинский рынок

FlixBus – крупнейший оператор автобусных перевозок в Европе Фото: facebook.com/FlixBus

На украинский рынок вышел германский оператор бюджетных автобусных перевозок – FlixBus. "Сегодня" предлагают разобраться, куда можно поехать на FlixBus в Украине и за границу, какие условия предлагает компания, а также как купить билеты на эти рейсы.

Куда будет ездить FlixBus

Компания FlixBus анонсировала международные рейсы из Украины в Польшу, Германию, Чехию, Австрию и Венгрию.

На борту FlixBus есть Wi-Fi, розетки и туалет Фото: facebook.com/FlixBus

Внутри страны запустят маршруты из Киева, Львова, Харькова, Днепра, Одессы, Черновцов, Ивано-Франковска, Винницы и Тернополя.

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Цены билетов на автобус FlixBus

До 13 июня по направлениям Киев – Кельн, Киев – Росток, Киев – Карлсруэ, Киев – Штутгарт, Киев – Вена можно купить билеты от 5 до 15 евро. На борту будут доступны: комфортное расстояние между сидениями – минимум 76 см, Wi-Fi и FLIX-развлечения, туалет, розетки.

FlixBus заходит на украинский рынок Фото: facebook.com/FlixBus

"Это запланирована сеть. Мы хотим посоветоваться с местными перевозчиками. Им виднее, куда ездят их граждане. Купить билет можно через мобильное приложение или сайт. В приложении также можно отследить, где находится автобус и когда он прибудет. Распечатывать билет не нужно, водитель просканирует QR-код", – уточнил генеральный директор FlixBus в Польше и Украине Михаил Леман.

Багаж в FlixBus: нормы и правила перевозки

Бесплатно можно взять с собой 1 место ручной клади и 1 место регистрируемого багажа. Габариты ручной клади не должны превышать 4х30х18 см, а вес – 7 кг. Допустимый размер одного места багажа – 80x50x30 см, вес – до 20 кг. Допускаются отклонения, если сумма размеров багажа по высоте, ширине и длине не превышает 160 см.

Цены на FlixBus стартуют от 5 евро Фото: facebook.com/FlixBus

Найти ответы на все самые популярные вопросы по перевозкам в FlixBus в Украине можно здесь.

FlixBus: что это за компания

FlixBus – немецкая компания, крупнейший оператор автобусных перевозок в Европе. Охватывает 2000 населенных пунктов в 29 странах. Ежедневно выполняет около 350 тыс. рейсов между европейскими городами с интервалом в 30 минут. В 2018 году перевезла 45 млн пассажиров.

У компании FlixBus нет ни одного собственного автобуса, она сотрудничает с местными автобусными компаниями.

В 2017 году компания уже открыла рейсы из ЕС в Украину. Автобусы из Киева, Львова, Ровно и Житомира начали ездить в Польшу (Краков, Катовице) и Чехию (Острава, Прага, Брно). Перевозки в Украине тогда осуществляла чешская компания Umbrella, являющаяся партнером Flixbus.

Flixbus сотрудничает с более чем 250 региональными партнерами-перевозчиками, которые имеют общую систему продажи билетов.

Напомним, в 2019 году в Украине заработала интерактивная карта автобусных маршрутов. Сервис работает на основе открытых данных и предоставляет детальную информацию о межобластных и международных автобусных маршрутах в стране.

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