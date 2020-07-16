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Болгария разрешила въезд украинским туристам: какие условия пересечения границы

Сегодня, 16:25

С 16 июля украинцы смогут отдохнуть на болгарских курортах

Список стран, куда украинцы смогут полететь летом 2020 года, пополнился еще одной страной. Теперь в этом перечне есть и Болгария.

Болгария разрешила въезд гражданам Украины на ее территорию с 16 июля. Соответствующее распоряжение появилось 15 июля на официальном сайте болгарского Министерства здравоохранения. Более того, с сегодняшнего дня украинские граждане смогут посетить страну без прохождения двухнедельного карантина и без предъявления негативного ПЦР-теста на коронавирус, так как Болгария на данный момент входит в "зеленую зону" стран.

Болгария разрешила въезд украинским туристам
Болгария разрешила въезд украинским туристам
Фото: Depositphotos

В то же время, решением болгарского правительства в стране продлили действие чрезвычайной эпидемической ситуации до 31 июля. Ношение масок в закрытых общественных местах, в том числе в транспорте, метрополитене, аэропорту, автовокзале, учреждениях торговли, больницах, аптеках, музеях, церквях, является обязательным. От ношения масок освобождаются клиенты заведений питания и баров.

Напомним, что МИД запустило интерактивную онлайн-карту, позволяющей узнать о действующих ограничениях на въезд/транзит граждан Украины в любой стране мира. Всю актуальную информацию можно отслеживать здесь.

Ранее мы рассказывали, что изменились правила въезда и транзита в Венгрию для иностранцев, в том числе граждан Украины. Они начали действовать с 15 июля. Также читайте, какие правила следует соблюдать на отдыхе, чтобы не заразиться коронавирусом.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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