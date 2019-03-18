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Больше так не будет: популярный среди украинцев курорт изменит цены на отдых

Власти турецкого городка обещают в 2019 году ряд новшеств

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
Анталия
Анталия
Фото: Pixabay

Власти турецкой Анталии провели предсезонное совещание, где были озвучены цели и задачи на 2019 год. Как заявил губернатор региона Мунир Каралоглу, в этом году турпоток на курорт вырастет на 20-25%. Таким образом, Анталия рассчитывает принять более 16 миллионов иностранных гостей, сообщает АТОР.

Чиновники обещают в 2019 году ряд важных изменений в самых разных сферах – начиная с обслуживания в аэропорту и заканчивая ресторанами и такси.

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Каралоглу напомнил отельерам, что они ответственны за рост расходов туристов – теперь им стоит ориентироваться на "качественных гостей", которым будут интересны не только пляжный отдых, но и культура, гастрономия и другие виды отдыха в Турции. Пока, по словам губернатора Анталии, наблюдается некий несправедливый перевес – загружая отели, до сих пор не удалось "загрузить улицы и рынки", чтобы туристы проводили свободное от пляжного отдыха время за пределами гостиниц.

В этой связи власти намерены ужесточить и контроль над рестораторами. Как заявил Каралоглу, власти знают о случаях обмана туристов и завышения цен на услуги. "В этом году этого не повторится", – заявил он, пообещав тем, кто "накручивает цены для туристов", большие штрафы.

Напомним, удивительная Анталия: что посмотреть и как сэкономить на отдыхе. Кроме этого, стало известно, сколько украинцев в 2017 году отдохнули в Турции.

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