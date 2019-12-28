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"Боюсь летать, что делать": семь шагов, как побороть аэрофобию

Опытные стюардессы авиакомпании Emirates поделилась несколькими лайфхаками

Владимир Грисюк
Сегодня, 16:23
Стюардессы рассказали, как успокоиться во время перелета Фото: Javier Cañada / Unsplash
Стюардессы рассказали, как успокоиться во время перелета
Фото: Javier Cañada / Unsplash

"Боюсь летать, что делать" – таким вопросом часто задаются люди, страдающие аэрофобией (страх перед полетом на самолете – Ред.). Помочь им решили стюардессы авиакомпании Emirates, и поделились несколькими советами, как перестать нервничать. Об этом пишет Travel and Leisure.

Как справиться с аэрофобией

  • Перед полетом сделайте несколько физических упражнений или хотя бы растяжку. В противном случае у вас будет усталость и плохое кровообращение.
  • Скачайте на телефон несколько вариантов развлечений: шоу, фильмы, игры. Это поможет успокоит нервы уже во время рейса.

Смотрите видео: как перестать бояться полетов на самолетах

  • Обязательно берите с собой дополнительное зарядное устройство, чтобы избежать неприятных ситуаций или блуждания по аэропорту в поисках розетки.
  • Надевайте в путешествие удобную одежду и обувь.

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  • Прибывайте в аэропорт заранее. Если вы путешествуете с другими людьми, не бойтесь сказать им, чтобы они приехали раньше. Запас времени ограничит путешественников от излишних переживаний.
  • Постарайтесь уснуть во время перелета.
  • Уделите немного времени себе после рейса. Займитесь медитацией, сделать маску для лица или приготовьте вкусный ужин.

Напомним, ранее ученые рассказывали, как выбор места в самолете отображает характер человека.

Все подробности в спецтеме Советы путешественникам

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