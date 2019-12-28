"Боюсь летать, что делать": семь шагов, как побороть аэрофобию

Опытные стюардессы авиакомпании Emirates поделилась несколькими лайфхаками

Стюардессы рассказали, как успокоиться во время перелета Фото: Javier Cañada / Unsplash

"Боюсь летать, что делать" – таким вопросом часто задаются люди, страдающие аэрофобией (страх перед полетом на самолете – Ред.). Помочь им решили стюардессы авиакомпании Emirates, и поделились несколькими советами, как перестать нервничать. Об этом пишет Travel and Leisure.

Как справиться с аэрофобией

Перед полетом сделайте несколько физических упражнений или хотя бы растяжку. В противном случае у вас будет усталость и плохое кровообращение.

Скачайте на телефон несколько вариантов развлечений: шоу, фильмы, игры. Это поможет успокоит нервы уже во время рейса.

Смотрите видео: как перестать бояться полетов на самолетах

Обязательно берите с собой дополнительное зарядное устройство, чтобы избежать неприятных ситуаций или блуждания по аэропорту в поисках розетки.

Надевайте в путешествие удобную одежду и обувь.

Прибывайте в аэропорт заранее. Если вы путешествуете с другими людьми, не бойтесь сказать им, чтобы они приехали раньше. Запас времени ограничит путешественников от излишних переживаний.

Постарайтесь уснуть во время перелета.

Уделите немного времени себе после рейса. Займитесь медитацией, сделать маску для лица или приготовьте вкусный ужин.

Напомним, ранее ученые рассказывали, как выбор места в самолете отображает характер человека.

Все подробности в спецтеме Советы путешественникам

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