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Будут изменения: что ждет систему "шведский стол" в Турции после карантина

Новый формат питания должен включать в себя выдачу заранее расфасованных порций блюд

Владимир Грисюк
Сегодня, 11:08

Вспышка коронавируса заставит владельцев отелей изменить формат обслуживания постояльцев. Под угрозой окажутся, например, всеми любимые "шведские столы". Об этом заявили турецкие эксперты в сфере туризма.

Основной проблемой системы "шведский стол" является открытая выкладка блюд и пользование одними и теми же приборами для накладывания еды, например, щипцами. Неоднозначным в свете напряженной эпидемиологической ситуации является и процесс самообслуживания клиентов, включающий нарезку хлеба одним ножом и пользование кофемашинами или автоматами для сока.

Панорама в Турции
Панорама в Турции
Фото: Depositphotos

Специалисты считают, что новый формат "шведского стола" должен включать в себя выдачу порционных хлебобулочных изделий в упаковке, а также заранее расфасованных порций блюд, пишет издание "Вестник АТОР".

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Кроме этого, по мнению экспертов, после пандемии коронавируса в ресторанах отелей, вполне возможно, все приборы будут подавать в индивидуальных защитных упаковках, а со столов исчезнут многоразовые банки со специями, тканевые салфетки и скатерти. Также могут исчезнуть большие столы – их заменят небольшие столики на 5-6 человек максимум, которые отодвинут на 3-4 метра друг от друга. Кроме того, персоналу придется чаще обычного дезинфицировать все столовые приборы, столы и стулья, установить на входе емкости с дезинфицирующим гелем.

Турецкие эксперты отмечают: все эти нововведения в отелях требуют расширения штата сотрудников, перепланировки ресторанной зоны и зоны готовки. Изменения могут стать весьма затратными для небольших отелей.

Смотрите видео: как люди путешествуют во время коронавируса

Напомним, ранее глава Федерации отельеров Турции (TUROFED) Осман Айрик заявил, что 2019 год выдался довольно хорошим для турецкого туризма: есть рост спроса со стороны таких рынков, как Польша, Чехия, Румыния и Болгария, "хорошо закрылись" рынки стран СНГ. Однако желаемого уровня доходов отельеры пока не достигли, поэтому тенденция роста стоимости размещения в стране сохранится и в 2020 году.

К слову, по мере того, как по всему миру вводится все больше ограничений на передвижения, все сложнее представить, когда люди снова начнут путешествовать. В 2021 году из-за сложившейся ситуации с пандемией коронавируса путешествия значительно подорожают, говорят эксперты.

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