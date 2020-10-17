Названы лучшие места для путешествий после пандемии (фото)

Яркие фото, чтобы помечтать о поездке

2020 год явно стал не самым удачным для путешествий и открытия новых горизонтов. Но мечтать никто не запрещает. Например, об интересной стране или волшебной местности – чтобы отправится туда, когда пандемия COVID-19 будет побеждена.

Именно на этот случай в Lonely Planet составили ТОП-10 самых красивых мест для поездок после эпидемии коронавируса. Мы познакомим вас с этими достопримечательностями в фото.

1. Затерянный город Петра, Иордания

Фото: Pexels

2. Галапагосские острова

Фото: Depositphotos

3. Национальный парк Улуру – Ката-Тьюта, Австралия

Фото: facebook.com/UluruKata

4. Дельта реки Окаванго, Ботсвана

Фото: Depositphotos

5. Национальный парк Йеллоустон, США

Фото: Getty Images

6. Озеро Блед, Словения

Фото: Depositphotos

7. Водопады Игуасу, граница Бразилии и Аргентины

Фото: Depositphotos

8. Храмы Ангкора, Камбоджа

Фото: Depositphotos

9. Соленое озеро Салар-де-Уюни, Боливия

Фото: Depositphotos

10. Поход вокруг Аннапурны, Непал

Фото: Depositphotos

Напомним, ранее исследования показали, что риск заразиться коронавирусом в самолете – минимален. Также стало известно, что Amazon запустил платформу для виртуальных путешествий.

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