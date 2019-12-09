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"Цены будут расти": в Турции дали прогноз стоимости отдыха в 2020 году

В следующем году курорты страны рассчитывают на рост иностранного турпотока

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:58
Турецкие отельеры рассказали о росте цен в 2020 году Фото: Dan Gold / Unsplash
Турецкие отельеры рассказали о росте цен в 2020 году
Фото: Dan Gold / Unsplash

Глава Федерации отельеров Турции (TUROFED) Осман Айрык заявил, что уходящий год выдался достаточно хорошим для турецкого туризма: отмечается рост спроса со стороны таких рынков, как Польша, Чехия, Румыния и Болгария, "хорошо закрылись" рынки стран СНГ. Тем не менее, желаемый уровень доходов отельерами пока не достигнут, поэтому тенденция роста стоимости размещения в стране сохранится и в 2020 году. Об этом сообщает издание Hydropower.

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Осман Айрык также посетовал на недостаточные доходы отельеров. По его словам, цены на размещение по-прежнему не дотягивают до уровня цен, который были в 2015-2016 годах. Как считает эксперт, "2014-й – лучший год в туризме Турции". В этот период средние доходы в турецком туризме были сопоставимы с мировыми показателями.

По оценке главы TUROFED, в 2020 году Турция может рассчитывать на 10% и более рост иностранного турпотока, но, чтобы этот тренд не прерывался, необходимо развивать туристическую структуру, особенно с прицелом на более длинный сезон, больше вкладываться в обучение персонала.

Ранее "Сегодня" писали, почему в турецких отелях не размещают одиноких мужчин. Кроме этого, мы рассказывали, как недорого отдохнуть за границей: эксперт дала полезные советы.

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