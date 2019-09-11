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Цены от 10 евро: Wizz Air запускает новые авиарейсы из Украины

Бюджетные авиабилеты уже в продаже на официальном сайте лоукостера

Владимир Грисюк
Сегодня, 12:21
Wizz Air полетит в Будапешт из Львова и Харькова
Wizz Air полетит в Будапешт из Львова и Харькова
Фото: Depositphotos

Венгерский лоукостер Wizz Air, который ранее начал летать из Одессы, анонсировал запуск новых авиарейсов, которые будут соединять украинские города Харьков и Львов со столицей Венгрии – Будапештом. Об этом сообщает пресс-служба компании на официальной странице в Facebook.

"На базе авиакомпании в Будапеште будет размещен дополнительный самолет Airbus A321neo, благодаря чему появится возможность обслуживать три новых направления из венгерской столицы", – указано в сообщении.

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Так, с 1 июня 2020 года будут запущены рейсы Будапешт–Брюссель и Будапешт–Львов, а с 3 июня – Будапешт–Харьков. Рейсы из Львова будут отправляться по средам и воскресеньям, из Харькова – по понедельникам и пятницам.

Билеты уже в продаже на официальном сайте авиакомпании по цене от 289 гривен (около 10 евро) из Львова и 1115 гривен (около 40 евро) из Харькова. На данный момент продажи открыт только для членов Wizzair Discount Club.

Напомним, с 1 ноября 2018 года без оплаты услуги приоритетной посадки Wizz Air разрешает брать в салон одну сумку размером максимум 40х30x20 см. Вес – до 10 кг. Ранее объем составлял 55х40х23 см. Теперь такая ручная кладь должна полностью помещаться под сидение и не занимать верхнюю "багажную" полку в салоне. Пользоваться полкой смогут только те пассажиры, которые оплатят услугу Wizz Priority.

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Источник: Сегодня
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