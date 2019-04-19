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Чем знаменит остров Пасхи: фото, статуи и как туда попасть

Мы выяснили, чем интересно и так привлекательно это место для туристов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:04
Остров Пасхи
Остров Пасхи
Фото: Depositphotos

Остров Пасхи (Южная Америка) считается одним из самых удаленных от суши островов в мире, ближайшей населенной людьми территорией является остров Питкэрн и находится на расстоянии 1819 километров. Этот географический объект открыл голландский мореплаватель Якоб Роггевен в день Пасхи, 5 апреля 1722 года. "Сегодня" выяснили, чем интересен остров Пасхи и как на острове Пасхи появились знаменитые статуи моаи.

Статуи на острове Пасхи

Полинезийцы поселились на острове, названном ими Рапа-Нуи, около 700–900 года н. э. Сколько их было, неизвестно, но к началу XIV века численность населения достигла 15 тысяч человек. К такому выводу пришли археологи, обнаружившие остатки фундаментов нескольких сотен жилищ. Поверхность острова была поделена примерно на 12 территорий, которые принадлежали разным кланам. По легендам, на Рапа-Нуи существовало классовое деление. Вожди кланов происходили из "длинноухих" (они специально вытягивали мочки ушей) и составляли правящую элиту острова. Остальные жители относились к "короткоухим". Как гласит предание, именно предки "длинноухих" первыми пришли на остров. Их-то, призванных защищать Рапа-Нуи, и увековечивали в камне жители острова. Древние ваятели высекали скульптуры из скал примитивными рубилами из обсидиана. Затем перемещали на берега острова, где устанавливали на каменные платформы — аху, лицом в сторону территорий своих кланов.

Скульптуры моаи
Скульптуры моаи
Фото: Depositphotos

Первобытные жители Пасхи верили, что в глазах истуканов заключена волшебная сила, оберегающая их земли. Головы некоторых колоссов украшали цилиндрами, сделанными из красного туфа. Для чего это делалось, неизвестно. Моаи достигали 10 метров в высоту, их вес составлял от 50 до 270 тонн. На изготовление одной статуи уходили месяцы.

"Моаи высекали в Рано-Рараку — кратере вулкана Теревака, расположенного на востоке острова. Обсидиановые рубила изготавливали в карьере Пуна-Пау на юге. Там же создавались красные "шапки". Платформы аху разбросаны по всему периметру острова. Это говорит о том, что кланы не враждовали друг с другом, а действовали сообща. Остров представлял собой подобие завода по производству статуй. Все эти места можно объехать за пару часов на машине. Но как это расстояние преодолевали местные с грузом в несколько сотен тонн?" — рассказывает журналу "Вокруг света" путешественник Леонид Круглов.

Озеро вулкана Рано-Као на острове Пасхи
Озеро вулкана Рано-Као на острове Пасхи
Фото: Depositphotos

Чтобы разгадать эту загадку, исследователи пытались перемещать идолов и в вертикальном положении, и в горизонтальном. Но как именно действовали полинезийцы, выяснить невозможно. Один факт не оставляет сомнений: при любом способе древним нужны были веревки и рычаги, которые можно было изготовить только из древесины.

Сегодня на острове Пасхи проживает около четырех тысяч человек: в основном выходцы из Чили и с других островов Тихого океана.

Дорого до острова Пасхи: как добраться

Регулярное авиасообщение с островом Пасхи осуществляется авиакомпанией LAN, самолеты летают из столицы страны Сантьяго. Расписание авиарейсов и их количество различается от времени года, минимальная стоимость составляет 650 евро по курсу авиакомпании и зависит от наличия мест. Перелет длится около 5 часов. Все самолеты приземляются в единственном аэропорту острова Пасхи под названием Матавери.

Недавно американские ученые установили, что знаменитые огромные статуи были созданы самими островитянами, без помощи извне. Кроме этого, мы писали, что Президент Чили Себастьян Пиньера подписал указ, ускоряющий процесс рассмотрения законопроекта о переименовании Острова Пасхи в Рапа-Нуи

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