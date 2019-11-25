"Черная пятница" в Ryanair: началась распродажа самых дешевых авиабилетов
Возможные даты путешествия: апрель-сентябрь 2020 года, сообщает официальный сайт лоукостера
Авиакомпания-лоукостер Ryanair присоединилась к акционным предложениям "черной пятницы". Перевозчик предлагает авиабилеты по цене от десяти евро в одну сторону без учета багажа. Скидки действуют до конца недели. Возможные даты путешествия: апрель-сентябрь 2020 года. Отследить предложения из Украины, а также Литвы и Польши можно на официальном сайте перевозчика.
Смотрите видео: как лоукостеры накручивают цены билетов за счет дополнительных услуг
- Бремен;
- Брюссель;
- Барселона;
- Рим;
- Осло;
- Лондон.
В стоимость билета по сниженной цене включена перевозка только одного предмета ручной клади размером не более 40×25×20 см. Дополнительная ручная кладь (входит в услугу "приоритетной посадки"), а также багаж придется оплачивать отдельно.
Ryanair – крупнейшая в Европе бюджетная авиакомпания. Ее создали в Ирландии в 1985 году, главный офис компании расположен в Дублине. В 2018 году лоукостер официально начал работать в Украине. Cамолеты Ryanair осуществляют рейсы в 33 странах Европы и африканском Марокко.
Ранее "Сегодня" писали, что Ryanair запускает новый рейс из Харькова: названы расписание и цена билетов. Новое направление доступно для пассажиров с 27 октября 2019 года. Кроме этого, крупнейший лоукостер Европы "украинизировал" Киев, Одессу и Львов.
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