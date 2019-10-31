Чернобыль вошел в рейтинг самых интересных локаций для туристов

Эксперты опубликовали список достопримечательностей, куда хотят попасть путешественники

Многие туристы хотят посетить Чернобыль Фото: Depositphotos

Чаще всего путешественники мечтают увидеть Северное сияние, прокататься на Восточном экспрессе и проехаться на машине по автодороге США №66 – это шоссе называют "матерью" американских дорог. Об этом свидетельствует опрос ТОП-50 самых интересных мест, куда хотят попасть туристы, сообщает Daily Mail.

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В ТОП-10 желанных локаций также вошли: Китайская стена, сафари в Африке, круиз по Карибскому морю, концлагерь "Аушвиц", Диснейленд во Флориде, Мальдивы и Большой каньон. Экскурсия в Чернобыль заняла 43 место в рейтинге. А вот последнее, 50 место, досталось рыбалке на Аляске.

Напомним, по данным Госагентства по вопросам зоны отчуждения, в 2019 году увеличилось число туристов, посетивших Чернобыль. Сейчас это число превысило 90 тыс. человек, тогда как за весь прошлый год на экскурсиях побывали 72 тыс. человек.

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