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Чернобыль вышел из карантина: как попасть в зону отчуждения по новым правилам

Сегодня, 13:03

Все поездки в Зону отчуждения будут ограничены до одного дня

1 июня для туристов открывают Чернобыльскую зону. Однако не обошлось без определенных ограничений и новых правил. Об этом сообщает Государственное агентство по управлению зоной отчуждения.

Все поездки в зону отчуждения будут ограничены до одного дня. Перед въездом на КПП "Дитятки" посетители будут проходить температурный скрининг. Если в группе туристов обнаружат человека с температурой выше 37,2 градусов или с симптомами респираторных заболеваний, то отказ на въезд получат все ее участники. Кроме этого, перед входом в транспорт пассажиру обязаны обработать руки антисептиком.

Зона отчуждения
Зона отчуждения
Фото: Depositphotos

Также запрещено посещать столовые Чернобыльской атомной станции. До карантина обеды на ЧАЭС были весьма популярны. В частности, туристы из Европы и США могли попробовать традиционные в СССР обеды: "первое, второе и компот". Теперь организаторы поездок обязуются обеспечить посетителей питьевой водой и сухими пайками.

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"Посетить Чернобыльскую зону могут только те, кто сейчас находится на территории нашей страны, но мы верим, что вскоре Украина откроет границы", – рассказывает председатель ОО Chornobyl NOW Елена Фомина.

Смотрите видео: чем сейчас живет зона отчуждения

Напомним, ранее мы писали, во что пожары превратили известные туристические места в Чернобыле.

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Источник: Сегодня
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