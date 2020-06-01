Чернобыль вышел из карантина: как попасть в зону отчуждения по новым правилам

Все поездки в Зону отчуждения будут ограничены до одного дня

1 июня для туристов открывают Чернобыльскую зону. Однако не обошлось без определенных ограничений и новых правил. Об этом сообщает Государственное агентство по управлению зоной отчуждения.

Все поездки в зону отчуждения будут ограничены до одного дня. Перед въездом на КПП "Дитятки" посетители будут проходить температурный скрининг. Если в группе туристов обнаружат человека с температурой выше 37,2 градусов или с симптомами респираторных заболеваний, то отказ на въезд получат все ее участники. Кроме этого, перед входом в транспорт пассажиру обязаны обработать руки антисептиком.

Зона отчуждения Фото: Depositphotos

Также запрещено посещать столовые Чернобыльской атомной станции. До карантина обеды на ЧАЭС были весьма популярны. В частности, туристы из Европы и США могли попробовать традиционные в СССР обеды: "первое, второе и компот". Теперь организаторы поездок обязуются обеспечить посетителей питьевой водой и сухими пайками.

"Посетить Чернобыльскую зону могут только те, кто сейчас находится на территории нашей страны, но мы верим, что вскоре Украина откроет границы", – рассказывает председатель ОО Chornobyl NOW Елена Фомина.

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