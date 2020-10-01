Четыре новые страны открыли границы для украинцев: условия въезда

Пока что украинцам разрешен въезд только в 52 страны мира

Расширился список стран, где радушно встретят украинцев, правда, с определенными условиями. К нему добавились Колумбия, Нигерия, Гана и Иордания.

В Иордании, кроме визы и страховки, у туристов попросят отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, потом еще один после прилета и независимо от результата – двухнедельный карантин. Для въезда в Колумбию нужен отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позже, чем за 96 часов до поездки. А вот для пересечения границ Нигерии и Ганы нет никаких ограничений.

Пока украинцев охотно принимают только 52 страны. Прежде всего популярные курорты – Турция, Египет, Албания, Хорватия и Черногория. Однако большинство стран ЕС для нас закрыты.

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Впрочем, украинцы особенно за границу не спешат. По данным Нацбанка, во втором квартале этого года количество туристических путешествий уменьшилась в 11 раз.

Ранее мы рассказывали, что Франция упростит въезд для пар, которые оказались в разных странах из-за пандемии. Также стало известно, что в Аргентине путешественникам будут возвращать половину стоимости путевки по стране.

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