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Что брать с собой в путешествие: список обязательных вещей

Не забудьте взять с собой в поездку сменную обувь и теплую одежду

Владимир Грисюк
Сегодня, 11:44
Узнайте, какие вещи обязательно нужно брать с собой в дорогу
Узнайте, какие вещи обязательно нужно брать с собой в дорогу
Фото: Depositphotos

Каждый раз, когда мы собираем чемоданы перед путешествием, есть ощущение, что забыли про что-то очень важное. Ниже перечислен список вещей, которые должны быть в сумке у каждого туриста.

  • Сменная обувь

Ваша обувь может промокнуть, порваться или просто натереть вам ногу, и тогда путешествие становится невыносимым. Поэтому даже в краткосрочной поездке всегда берите с собой запасную пару обуви.

  • Комплект теплой одежды

Даже если вы едете в страну, где температура воздуха +30, погода может быстро поменяться. Кроме того, если вы планируете длительный переезд в автобусе, теплой кофтой можно накрыться вместо покрывала или сложить ее и использовать как подушку.

  • Клубок ниток и иглу

Конечно, на отдыхе вы не собираетесь заниматься шитьем, но часто так бывает, что какая-то очень нужная вам вещь рвется. Например, рюкзак или сумка. Нитка с иглой занимают минимум места в багаже, но иногда очень-очень сильно "выручают".

  • Швейцарский нож

Вещь, у которой 1001 вариант для применения: сделать бутерброд, открыть пиво, починить сломавшиеся замок.

  • Таблетки

Да, препарат от головной боли можно приобрести и за рубежом. Но, во-первых, это стоит дороже, чем в Украине. Во-вторых, когда у вас что-то болит, то просто нет сил в чужом городе искать аптеку и на чужом языке объяснять, что именно вам нужно. Так что на всякий случай купите универсальный набор лекарств – обезболивающее, от тошноты и т.д.

  • Полиэтиленовые пакетики

С их помощью можно завернуть белье, носки, футболки, обувь и даже приобретенный для друзей сувенир.

  • Жевательные резинки

Если вы едете в путешествие на уикенд, то подумайте дважды – нужен ли вам целый тюбик зубной пасты? Возможно, достаточно жвачек? Ведь всегда есть риск, что крышечка пасты случайно откроется, и вам придется чистить от пасты все свои вещи, а если не повезет, то и технику, документы.

  • Влажные салфетки

С помощью влажных салфеток можно вывести свежее пятно, почистить обувь или даже протереть гаджеты.

  • Фольга

Пища, завернутая в фольгу, сохраняется свежей значительно дольше. Поэтому если у вас впереди долгая дорога, эта вещь просто незаменима.

  • Дождевик

Брать с собой в дорогу зонтик не очень удобно, так как он достаточно тяжелый и занимает в сумке лишнее место. А вот дождевик можно положить в карман куртки или на дно чемодана, чтобы сэкономить пространство для других вещей. Кроме прямого назначения, дождевик можно постелить на мокрую скамейку или разложить вместо покрывала на пикнике.
 

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Напомним, кроме денег и паспорта: стюардессы перечислили самые важные вещи в багаже. Также мы писали, что делать, если ваш рейс задержали или отменили. Кроме этого, мы узнали, как бороться с мятой одеждой в путешествиях: лучшие советы.

Смотрите видео: как купить дешевый билет и бесплатно провезти багаж

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Источник: Сегодня
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