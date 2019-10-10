Что делать, если авиарейс задержали или отменили

Если рейс задержали на территории Евросоюза на два и более часов, вы имеете право на определенные компенсации

Что делать, если рейс отменяется: есть несколько советов Фото: Depositphotos

Часто так бывает, что авиарейсы задерживаются или отменяются. Что в таком случае делать и на какие компенсации вы имеете право, объясняем ниже.

О том, что рейс отменен или задержан, вы узнаете по смс, e-mail или в аэропорту. Вероятнее всего, вам вышлют ссылку, по которой нужно перейти и выбрать подходящий альтернативный рейс. Вы также можете связаться с call-центром компании и совершить свой выбор с их помощью.

Смотрите видео: как уложить гардероб для всей семьи в один багаж

Если рейс задержали на территории Евросоюза на два и более часов, вы имеете право на определенные компенсации. Среди них – питание и напитки в разумном соотношении ко времени ожидания, два телефонных звонка, факса или сообщения по электронной почте. При более длительных задержках вы имеете право на проживание в гостинице и трансфер между аэропортом и местом проживания.

Если вы планируете получать компенсацию, важно попросить представителя авиакомпании поставить отметку о задержке рейса на посадочном талоне или маршрутной квитанции. Затем напишите заявление на компенсацию и приложите документы и чеки, подтверждающие совершенные расходы.

Напомним, ранее мы писали о том, как проверить туроператора перед отпуском. Кроме этого, "Сегодня" сообщали, какие авиалинии считаются самыми бюджетными: новый рейтинг. Также мы рассказывали, что делать, если ваш рейс задержали или отменили.

Все подробности в спецтеме Советы путешественникам

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.