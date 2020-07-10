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Что делать украинцам, которые возвращаются из стран "красной" зоны: ответ Минздрава

Сегодня, 18:01

Среди популярных туристических стран "красной" зоны – Албания, Египет и Черногория

Украинцы, которые возвращаются из стран, входящих в "красную" зону по коронавирусу, обязаны пройти двухнедельную самоизоляцию дома. Или можно самостоятельно сделать ПЦР-тест. Об этом на брифинге 10 июля рассказал министр здравоохранения Максим Степанов. Более детально – узнайте далее в материале.

Что делать туристам, которые возвращаются из стран "красной" зоны
Что делать туристам, которые возвращаются из стран "красной" зоны
Фото: jcomp / Freepik

В списке стран "красной" зоны по коронавирусу сейчас находится 61 страна, среди них: Албания, Черногория, Египет, ОАЭ, Болгария, Израиль, Чехия, Франция, США и другие. По возвращению из этих стран украинцы должны пройти 14-дневную самоизоляцию и установить приложение "Дій вдома" на своем телефоне. Чтобы не отбывать 14-дневный карантин, можно предоставить негативный ПЦР-тест на COVID-19.

Этот тест туристы должны сделать за свой счет в лаборатории, обязательно аккредитованной Центром общественного здоровья. Полный список аккредитованных лабораторий можно посмотреть на сайте ЦОЗ.

Что делать туристам, которые возвращаются из стран "красной" зоны
Что делать туристам, которые возвращаются из стран "красной" зоны
Фото: Pixabay

В случае отрицательного теста, лаборатория сразу сообщает результат в ЦОЗ и человек исключается из списка проходящих самоизоляцию. Такой человек получит автоматическое сообщение в приложении "Дій вдома" и сможет прекратить самоизоляцию.

"Важно, чтобы был указан действующий номер телефона при сдаче этого теста", – подчеркнул Степанов.

Узнать, находится ли выбранная вами для путешествия страна в "красной" или в "зеленой" зоне можно на сайте Минздрава. Сейчас в списке "зеленой" зоны находятся Хорватия, Турция и Сербия.

Напомним, что из "зеленых" стран можно въезжать в Украину без ограничений, однако иностранцы при этом должны иметь страховой полис, который покрывает лечение COVID-19.

Ранее мы рассказывали, что Эмираты открыли границы для туристов: на каких условиях украинцы могут въехать в страну. Также читайте про отдых в Черногории-2020: какие преимущества отпуска на Адриатическом побережье.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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