Что делать украинцам, которые возвращаются из стран "красной" зоны: ответ Минздрава

Среди популярных туристических стран "красной" зоны – Албания, Египет и Черногория

Украинцы, которые возвращаются из стран, входящих в "красную" зону по коронавирусу, обязаны пройти двухнедельную самоизоляцию дома. Или можно самостоятельно сделать ПЦР-тест. Об этом на брифинге 10 июля рассказал министр здравоохранения Максим Степанов. Более детально – узнайте далее в материале.

Что делать туристам, которые возвращаются из стран "красной" зоны Фото: jcomp / Freepik

В списке стран "красной" зоны по коронавирусу сейчас находится 61 страна, среди них: Албания, Черногория, Египет, ОАЭ, Болгария, Израиль, Чехия, Франция, США и другие. По возвращению из этих стран украинцы должны пройти 14-дневную самоизоляцию и установить приложение "Дій вдома" на своем телефоне. Чтобы не отбывать 14-дневный карантин, можно предоставить негативный ПЦР-тест на COVID-19.

Этот тест туристы должны сделать за свой счет в лаборатории, обязательно аккредитованной Центром общественного здоровья. Полный список аккредитованных лабораторий можно посмотреть на сайте ЦОЗ.

Что делать туристам, которые возвращаются из стран "красной" зоны Фото: Pixabay

В случае отрицательного теста, лаборатория сразу сообщает результат в ЦОЗ и человек исключается из списка проходящих самоизоляцию. Такой человек получит автоматическое сообщение в приложении "Дій вдома" и сможет прекратить самоизоляцию.

"Важно, чтобы был указан действующий номер телефона при сдаче этого теста", – подчеркнул Степанов.

Узнать, находится ли выбранная вами для путешествия страна в "красной" или в "зеленой" зоне можно на сайте Минздрава. Сейчас в списке "зеленой" зоны находятся Хорватия, Турция и Сербия.

Напомним, что из "зеленых" стран можно въезжать в Украину без ограничений, однако иностранцы при этом должны иметь страховой полис, который покрывает лечение COVID-19.

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