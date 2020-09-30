Что делать в Одессе, когда море холодное: гид "Сегодня"

Одесситы уверяют, что и осенью в городе есть что посмотреть

Черное море, песчаный берег и сладкая пахлава. Для многих украинцев Одесса именно летний курортный город. Что здесь делать осенью или зимой они просто не знают, поэтому и не рискуют приезжать сюда в холодное время года. И зря, говорят одесситы – ведь посмотреть есть на что.

Одесса расширяет туристические маршруты в рамках проекта "Мандруй Україною". Что делать на юге, когда море холодное, а солнце скрывается за облаками – узнавали "Сегодня".

Сюжет Анастасии Середы Видео: Сегодня

Дерибасовской, Дюком и Потемкинской лестницей нынешних туристов уже не удивишь, говорит экскурсовод с колоритной фамилией Цьома. Настоящую атмосферу города он предлагает искать в колоритных одесских двориках.

"Это такое продолжение квартир, которые были не очень большими и удобными по тем временам. Подышать свежим воздухом и провести свободное время приятнее было во дворе. Неотъемлемой частью жизни каждого двора были дворники. И люди эти были отнюдь не бедными", – рассказывает экскурсовод Николай Цьома.



"В домах под крышей были квартиры, где никто не жил, и вот в этих квартирах люди могли назначить деловую встречу или любовное свидание. Но чтобы эту встречу организовать, и вам передали ключи от квартиры, нужно было договориться с дворником. За деловую встречу – двойной тариф, за любовное свидание тройной тариф", – делится интересными историями ведущая научная сотрудница Екатерина Ергеева.

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Посреди двора – колодец и кран, как символы сбора пресной воды. Сейчас они декоративные, туристы бросают туда монеты и загадывают желания.

Еще одна достопримечательность осенней Одессы – сад скульптур. Здесь можно загадать желание. А хорошим настроением и неизведанными маршрутами поделятся сами одесситы.

"У нас всегда на улице звучит музыка, люди поют, танцуют, и я считаю, что это сокровищница талантов. Поэтому тем, кто ищет вдохновение, нужно ехать в Одессу обязательно", – призывает одесситка Марина Чиянова.

Напомним, ранее в Одессе парень ради яркого селфи забрался в вольер со львами. Также мы рассказывали о фототуризме в Украине — куда поехать за необычными фото.

Все подробности в спецтеме Путешествия по Украине

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