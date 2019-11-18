Что думает православная церковь о биометрических паспортах: неожиданное заявление

Православная церковь Украины на своей странице в Facebook развенчала популярный миф

В ПЦУ развенчали миф о "печати антихриста" на биометрическом паспорте Фото: Depositphotos

Можно ли верующим оформлять биометрический паспорт? Украинцы из разных конфессий часто спорят из-за этого. ПЦУ решила поставить точку в обсуждении, заявив, что не осуждает использование подобных документов, ведь "они являются лишь одним из проявлений научного и технологического прогресса". Об этом говорится в сообщении Православной церкви Украины на официальной Facebook-странице.

Скриншот: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine

"Чем только не запугивают людей: потерей приватности, "отречением от господа", "печатью антихриста", но религиозной подоплеки в биометрических паспортах нет", – утверждает священники.

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В заявлении ПЦУ указывается, что технологии стали неотъемлемой частью нашей жизни, и это нужно принять. "Каждый день мы пользуемся интернетом, мобильной связью. Данные о нас хранятся в электронных базах различных учреждений. Сбор биометрической информации делает жизнь в обществе безопасной, помогает быстро установить личность, а также помочь человеку, если возникнет такая необходимость", – пишет ПЦУ.

По словам священников, ничего предосудительного в биометрических паспортах нет. "Мы пользуемся обычными паспортами, имеем идентификационные коды, ежедневно предоставляем наши персональные данные. Все это касается материального мира, а настоящая вера в господа – в душе. На ней никто не сможет поставить "печать" или отделить человека от любви божьей, если она сама не отречется", – отмечается в сообщении.

Если заявление ПЦУ стало для вас решающим, то ранее мы писали, как получить биометрический паспорт: цена, документы и все нюансы.

Как получить биометрический загранпаспорт

заявление-анкета (подается лично или законным представителем);

паспорт гражданина Украины (для лиц, достигших 14-летнего возраста);

свидетельство о рождении (в случае оформления паспорта для выезда за границу впервые лицу, не достигшему 14-летнего возраста);

соответствующие документы с отметкой банка об осуществлении установленных законодательством платежей (консульского сбора) или оригинал и копию документа об освобождении от таких платежей (консульского сбора);

документ о регистрации в Государственном реестре физических лиц – плательщиков налогов, в случае его наличия (для граждан, достигших 18-летия).

Заявление на оформление биометрического загранпаспорта можно подать онлайн Фото: Depositphotos

Где выдают биометрические паспорта в Украине

Оформить паспорт можно в любом подразделении миграционной службы, независимо от регистрации и места проживания. Соответствующие подразделения, в которых есть техническая возможность для оформления биометрических документов, есть в каждом областном центре. Также можно подать документы в центр предоставления административных услуг (ЦНАП), сервисный центр "Паспортный сервис" или ГП "Документ".

Кроме того, "Сегодня" рассказывали о ТОП-5 мошеннических схем, которые используют с крадеными паспортами.

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