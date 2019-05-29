Что едят на завтрак в разных странах мира

Существует огромное количество вариантов, как вкусно начать день

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Как показывает опыт, новые страны и города часто запоминаются туристам благодаря ощущениям, особенно – запахам традиционных блюд. Давайте поинтересуемся, что же едят на завтрак люди из разных стран мира.

Аргентина

Жаренные пончики Фото: Depositphotos

Аргентинцы любят начинать день со сладкой выпечки. Наиболее популярные варианты: medialunes – булочка в форме круассана, бомбас и болас де фрайле или жаренные пончики. Также пьют горячий кофе.

Швейцария

Овсянка с фруктами и орехами Фото: Depositphotos

Традиционный завтрак для швейцарцев – birchermüesli – смесь овсяных хлопьев в форме гранолы с фруктами и орехами. Это блюдо обычно едят с густым йогуртом.

Португалия

Кофе и пирог с кремом Фото: Depositphotos

Здесь пьют кофе с большим количеством молока: uma mei de leite или umgalao. Также любят выпечку, особенно – pastiis de nata или пироги с яичным заварным кремом.

Тунис

Суп из нута Фото: Depositphotos

Традиционный завтрак жителей Туниса лаблаби – пряный суп из нута.

Япония

Рис и рыба со шпинатом Фото: Depositphotos

В Японии завтракают рыбой (лосось или скумбрия), супом мисо, маринованными овощами и рисом. Также одно из их самых любимых блюд – тамагояки. Это слегка сладкий свернутый омлет.

Болгария

Попару Фото: twitter.com/MeettheSerbs

Болгары обожают попару – сочетание каши и хлебного пудинга. Теплое молоко или чай наливают на тарелку с кубиками вчерашнего хлеба, крошат сыр и добавляют сахар.

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