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Что едят на завтрак в разных странах мира

Существует огромное количество вариантов, как вкусно начать день

Владимир Грисюк
Сегодня, 15:16
Видео: "Ранок з Україною" (Телеканал Украина)

Как показывает опыт, новые страны и города часто запоминаются туристам благодаря ощущениям, особенно – запахам традиционных блюд. Давайте поинтересуемся, что же едят на завтрак люди из разных стран мира

Аргентина

Жаренные пончики
Жаренные пончики
Фото: Depositphotos

Аргентинцы любят начинать день со сладкой выпечки. Наиболее популярные варианты: medialunes – булочка в форме круассана, бомбас и болас де фрайле или жаренные пончики. Также пьют горячий кофе.

Швейцария

Овсянка с фруктами и орехами
Овсянка с фруктами и орехами
Фото: Depositphotos

Традиционный завтрак для швейцарцев – birchermüesli – смесь овсяных хлопьев в форме гранолы с фруктами и орехами. Это блюдо обычно едят с густым йогуртом.

Португалия

Кофе и пирог с кремом
Кофе и пирог с кремом
Фото: Depositphotos

Здесь пьют кофе с большим количеством молока: uma mei de leite или umgalao. Также любят выпечку, особенно – pastiis de nata или пироги с яичным заварным кремом. 

Тунис

Суп из нута
Суп из нута
Фото: Depositphotos

Традиционный завтрак жителей Туниса лаблаби – пряный суп из нута.

Япония

Рис и рыба со шпинатом
Рис и рыба со шпинатом
Фото: Depositphotos

В Японии завтракают рыбой (лосось или скумбрия), супом мисо, маринованными овощами и рисом. Также одно из их самых любимых блюд – тамагояки. Это слегка сладкий свернутый омлет.

Болгария

Попару
Попару
Фото: twitter.com/MeettheSerbs

Болгары обожают попару – сочетание каши и хлебного пудинга. Теплое молоко или чай наливают на тарелку с кубиками вчерашнего хлеба, крошат сыр и добавляют сахар.

Ранее "Сегодня" назвали самые дорогие и бюджетные города для отдыха. Кроме этого, известное австралийское издательство Lonely Planet, которое специализируется на выпуске путеводителей для бюджетных туристов, составило рейтинг ТОП-10 лучших направлений для путешествий по Европе в 2019 году.

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Источник: Сегодня
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