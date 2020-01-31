Что ни в коем случае нельзя делать на борту самолета

Опытные путешественники решили рассказать о нескольких важных правилах

Опытные путешественники рассказали, как вести себя в самолете Фото: Depositphotos

Туристы, которые готовятся к первому авиаперелету, часто интересуются, как вести себя на борту самолета и что нельзя делать. Именно поэтому опытные путешественники решили рассказать о нескольких важных правилах, которые помогут избежать целого ряда проблем и опасных последствий.

Прежде всего авиапассажирам рекомендуют не оставлять ценные вещи на багажных полках. Злоумышленники нередко ждут пока в самолете отключат свет, чтобы вытащить из сумок ноутбуки или наличные деньги попутчиков, пишет таблоид Daily Mail.

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Также крайне опасно пить воду из-под крана в туалете, умываться ею или чистить зубы. Все дело в том, что в такой воде обитают различные "бактерии и паразиты". По той же причине путешественникам рекомендуют не прикасаться и к другим вещам в самолете, если в этом нет необходимости.

Кроме этого, эксперты советуют не снимать носки во время перелета. "Самолеты являются одним из самых биологически опасных мест на земле и над землей, так что в любые незначительные раны на коже могут проникнуть опасные для жизни бактерии", – отметили они.

К другим чреватым неприятностями поступкам отнесли споры с бортпроводниками, слишком долгое пребывание в кресле без движения и малое потребление воды.

Напомним, ранее ученые рассказывали, как выбор места в самолете отображает характер человека.

Все подробности в спецтеме Советы путешественникам

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