Что посмотреть туристу в Днепре: 5 интересных мест

Днепр понравится любителям природы и индустриального туризма

Днепр – динамичный, но в то же время уютный индустриальный город. Здесь много интересных мест и живописных пейзажей на фоне реки с одноименным названием. Сегодня.Lifestyle расскажут вам про пять лучших мест в Днепре, которые обязательно стоит посетить туристу.

Монастырский остров

Монастырский остров Фото: Wikipedia

Одно из самых популярных мест Днепра – Монастырский остров. Тут любят отдохнуть и местные жители, и гости Днепра. На острове находится белоснежная Николаевская церковь, позолоченный купол, который видно с разных точек города.

На склонах Монастырского острова искусственно создали водопад "Порог ревучий", спадающий по отвесным скалам в реку Днепр. Его высота – 17 метров, а ширина – 20 метров. Ночью водопад подсвечивают специальные светильники, передающие 12 тысяч оттенков. Рядом с ним установлен крупнейший в Украине памятник Тарасу Шевченко. Из развлечений на острове есть пляж, кафе, рестораны и парк аттракционов.

Набережная

Набережная Днепра Фото: instagram.com/lavindasen/

Набережная Днепра – одно из самых красивых мест в городе. Ее длина составляет около 30 км. Днепровская набережная считается самой длинной в Европе. Здесь сосредоточено много различных памятников и скульптур, зеленых зон, кафе и ресторанов. Также тут можно посидеть на самой длинной в Украине 50-метровой "семейной" скамейке.

Особенно красиво набережная выглядит в вечернее время, сверкая разноцветными огнями. Поэтому данная локация – отличное место для вечерних прогулок в городе.

Завод "Интерпайп"

Завод "Интерпайп" Фото: facebook.com

Если вы считаете, что экскурсия на завод – это скучно или неинтересно, то будете приятно удивлены, посетив "Интерпайп". Его построили "с нуля" во время независимости Украины.

Предприятие можно посетить бесплатно и еще получить экскурсию: вы попадете внутрь и знакомитесь со всеми этапами производства стальных изделий. Также вы сможете прогуляться по территории завода, наблюдая огромные и стильные арт-объекты, созданные современным художником Олафуром Эллиассоном.

Парк Глобы

Парк Глобы Фото: Wikipedia

Парк Лазаря Глобы – один из старейших в Днепре, основанный в конце 18 века. Здесь очень зелено, спокойно, и это прекрасное место, чтобы отдохнуть от городской суеты.

В центре парка находится естественное озеро, в котором обитают рыбы и водоплавающие птицы. На берегу озера расположен летний театр, напоминающий по форме лебедя. В теплое время года на озере можно прокатиться на катамаране, также в парке работает детская железная дорога.

Аэрокосмический музей

Аэрокосмический музей Фото: ua.igotoworld.com

Днепр считается центром украинской космической индустрии, поэтому создание Аэрокосмического музея в городе вполне закономерно. В музее можно увидеть подлинные космические станции разных размеров, боевые ракеты, спутники и много других интересных объектов. Это единственный музей ракетно-космической техники в Украине.

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