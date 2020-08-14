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Что посмотреть в Чернигове: план на выходные

Сегодня, 20:28

Рассказываем о красивых местах в уютном и зеленом городе с древней историей

Чернигов – спокойный украинский город с приятной атмосферой и древней историей. Он прекрасно подойдет для ознакомительной поездки на выходные. Здесь туристов ждут сияющие купола церквей, пейзажи Десны и множество зеленых парков и скверов.

Редакция Сегодня.Lifestyle предлагает познакомиться с этим городом и узнать о лучших достопримечательностях Чернигова.

Что посмотреть в Чернигове
Что посмотреть в Чернигове
Фото: Depositphotos

Черниговский вал

Знакомство с городом рекомендуем начать с Красной площади, которая находится в центре. Потом следует отправиться к одной из главных достопримечательностей города – Черниговскому детинцу, или Валу.

Черниговский вал входит в архитектурный заповедник "Чернигов древний". Отсюда открываются живописные виды на Десну. Когда-то на вершине вала стояла оборонительная крепость – Детинец. Сейчас здесь находится большой зеленый парк и 12 старинных пушек. Любимая история местных гласит, что если вы не хотите встречаться с кем-то, просто назначьте ему свидание возле 13 пушки, которой не существует.

Рядом с Черниговским Валом находится Екатерининская церковь – редкий образец архитектуры казацкого барокко.

Борисоглебский собор

Чернигов можно назвать городом старинных церквей. Рекомендуем вам посетить один из самых древних соборов Украины – Борисоглебский. Его начали строить еще в 12 веке. В архитектурном музее храма можно увидеть серебреные с позолотой "гетманские" ворота, весом 56 кг! Возле собора растет могущественный дуб, который называют местом силы.

Рядом, в заповеднике "Древний Чернигов", расположен Спасо-Преображенский собор, где покоится прах князя Игоря Северского.

Что посмотреть в Чернигове
Что посмотреть в Чернигове
Фото: instagram.com/ingvarr_tvt/

Антониевы пещеры

Антониевы пещеры расположены на четырех уровнях друг на другом, и окутаны захватывающими легендами. Их история тесно переплетена с историей древнего Чернигова. Говорят, что по пещерам бродит призрак "Черного монаха".

Недалеко от пещер находятся Ильинская церковь, а также необыкновенный Троицкий собор.

Болдины горы

Болдины горы – наивысшая точка Чернигова. Отсюда можно наблюдать панораму Чернигова, и понять, что это действительно очень зеленый город. Также с Болдиных гор видно много куполов городских храмов.

Здесь раскинулся огромный парк с беседками и лавочками. Также тут находится курганный комплекс Гульбище, в том числе курганы Гульбище и Безымянный.

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Также в Чернигове можно покататься на катере по Десне или устроить сплав на байдарках по этой реке.

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Все подробности в спецтеме Путешествия по Украине

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