Что происходит с пассажирами в падающем самолете: как спасти себе жизнь

"Сегодня" дают несколько советов, как правильно вести себя на борту лайнера во время ЧП

Шанс выжить в авиакатастрофе есть всегда, но он зависит от многих факторов Фото: Depositphotos

Самолет относится к самым безопасным видам транспорта, но лишь в рамках статистики. Ведь, если при автомобильной аварии или крушении поезда еще можно спастись, то авиакатастрофа обычно означает смерть всех пассажиров на борту. Это доказывает авиакатастрофа, произошедшая с украинским самолетом в Иране.

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Есть ли шанс выжить в авиакатастрофе

Чаще всего авиакатастрофы, в которых кто-то выживал, – это неудачный взлет самолета или его вынужденная посадка. Действующие в таких случаях силы не столь разрушительны, как, например, при столкновении двух самолетов, взрывов баков, полных топлива, или падения с огромной высоты. Однако шанс выжить есть всегда, и он зависит от многих факторов.

В какой части самолета сидеть безопасней всего

Если рассматривать снимки авиакатастроф, то на них часто видно, как из обломков торчит хвост самолета, иногда даже неповрежденный. Именно хвост позже всего касается земли во время падения, поэтому пассажир, сидящий сзади, имеет наибольший шанс остаться в живых. Имеют значения и размеры самолета: чем больше машина, тем она безопаснее.

Как понять, что самолет падает

"Понять, что вы падаете, почти невозможно, – рассказывает штурман с 25-летним стажем Игорь Ободков в интервью сайту "МН". – Когда человек летит в самолете, он теряется в пространстве. Даже пилот не сможет четко определить положение самолета в воздухе, если не видно горизонта. А вот, например, тряска – это не показатель, поскольку это может быть обыкновенная болтанка. Плохой признак, если на борту пахнет горелым".

Что нельзя делать в падающем самолете

Катастрофические ситуации на самолетах показывают два опасных типа поведения пассажиров – паника и апатия. Как ни странно, оцепенение встречается значительно чаще. Это надо помнить, чтобы предупреждать у себя такую реакцию и ни при каких обстоятельствах не прекращать борьбу за свое спасение.

Как спастись в авиакатастрофе

При разгерметизации корпуса у вас есть меньше 15 секунд до потери сознания. Запомните важное правило: перед тем как помочь соседу, наденьте кислородную маску сами.

Положите подушку или мягкие вещи на колени. Это поможет смягчить удар и защитить голову.

Избавьтесь от тупых и острых предметов в карманах.

Наденьте спасательный жилет, но не надувайте его, если самолет падает в воду. После удара она может заполнить салон, и надутый жилет затруднит эвакуацию.

Что происходит с пассажирами в падающем самолете

Согласно исследованиям Межгосударственного авиационного комитета, сознание человека в падающем самолете отключается. В большинстве случаев – в первые же секунды падения. В момент столкновения с землей в салоне нет ни одного человека, который бы находился в сознании. Как утверждают эксперты, срабатывает защитная реакция организма. Этот тезис, подтверждают и те пассажиры, которым удалось выжить в авиакатастрофах.

Инструктаж безопасности на борту самолета:

Ранее "Сегодня" подробно рассказывали вам, как вести себя при экстренной посадке самолета. Кроме этого, мы писали, что больше всего раздражает пассажиров самолетов: результат опроса.

Все подробности в спецтеме Советы путешественникам

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