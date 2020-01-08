Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Что происходит с пассажирами в падающем самолете: как спасти себе жизнь

"Сегодня" дают несколько советов, как правильно вести себя на борту лайнера во время ЧП

Владимир Грисюк
Сегодня, 10:20
Шанс выжить в авиакатастрофе есть всегда, но он зависит от многих факторов
Шанс выжить в авиакатастрофе есть всегда, но он зависит от многих факторов
Фото: Depositphotos

Самолет относится к самым безопасным видам транспорта, но лишь в рамках статистики. Ведь, если при автомобильной аварии или крушении поезда еще можно спастись, то авиакатастрофа обычно означает смерть всех пассажиров на борту. Это доказывает авиакатастрофа, произошедшая с украинским самолетом в Иране.

Смотрите видео: как перестать бояться полетов на самолетах

Есть ли шанс выжить в авиакатастрофе

Чаще всего авиакатастрофы, в которых кто-то выживал, – это неудачный взлет самолета или его вынужденная посадка. Действующие в таких случаях силы не столь разрушительны, как, например, при столкновении двух самолетов, взрывов баков, полных топлива, или падения с огромной высоты. Однако шанс выжить есть всегда, и он зависит от многих факторов.

Читайте также:
Первый авиаперелет: о чем стоит помнить и как подготовиться

В какой части самолета сидеть безопасней всего

Если рассматривать снимки авиакатастроф, то на них часто видно, как из обломков торчит хвост самолета, иногда даже неповрежденный. Именно хвост позже всего касается земли во время падения, поэтому пассажир, сидящий сзади, имеет наибольший шанс остаться в живых. Имеют значения и размеры самолета: чем больше машина, тем она безопаснее.

Как понять, что самолет падает

"Понять, что вы падаете, почти невозможно, – рассказывает штурман с 25-летним стажем Игорь Ободков в интервью сайту "МН". – Когда человек летит в самолете, он теряется в пространстве. Даже пилот не сможет четко определить положение самолета в воздухе, если не видно горизонта. А вот, например, тряска – это не показатель, поскольку это может быть обыкновенная болтанка. Плохой признак, если на борту пахнет горелым".

Читайте также:
Укачивает в самолете: что делать и как бороться

Что нельзя делать в падающем самолете

Катастрофические ситуации на самолетах показывают два опасных типа поведения пассажиров – паника и апатия. Как ни странно, оцепенение встречается значительно чаще. Это надо помнить, чтобы предупреждать у себя такую реакцию и ни при каких обстоятельствах не прекращать борьбу за свое спасение.

Как спастись в авиакатастрофе

  • При разгерметизации корпуса у вас есть меньше 15 секунд до потери сознания. Запомните важное правило: перед тем как помочь соседу, наденьте кислородную маску сами.
  • Положите подушку или мягкие вещи на колени. Это поможет смягчить удар и защитить голову.
  • Избавьтесь от тупых и острых предметов в карманах.
  • Наденьте спасательный жилет, но не надувайте его, если самолет падает в воду. После удара она может заполнить салон, и надутый жилет затруднит эвакуацию.

Читайте также:
"Боюсь летать, что делать": семь шагов, как побороть аэрофобию

Что происходит с пассажирами в падающем самолете

Согласно исследованиям Межгосударственного авиационного комитета, сознание человека в падающем самолете отключается. В большинстве случаев – в первые же секунды падения. В момент столкновения с землей в салоне нет ни одного человека, который бы находился в сознании. Как утверждают эксперты, срабатывает защитная реакция организма. Этот тезис, подтверждают и те пассажиры, которым удалось выжить в авиакатастрофах.

Инструктаж безопасности на борту самолета:

Ранее "Сегодня" подробно рассказывали вам, как вести себя при экстренной посадке самолета. Кроме этого, мы писали, что больше всего раздражает пассажиров самолетов: результат опроса.

Все подробности в спецтеме Советы путешественникам

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Две крупные авиакомпании отказались летать над Ираном Авиакатастрофа в Иране: пресс-конференция МАУ Крушение украинского самолета в Иране: версию теракта исключили Авиакатастрофа в Иране: на крушение украинского самолета отреагировали в МИД
туризм Иран самолет авиакатастрофа советы
Источники: amargo-ru.livejournal.com , mn.ru
Реклама

Новости партнеров

Украинская певица родила первенца от Героя АТО
Украинская певица родила первенца от Героя АТО
Назван напиток, улучшающий здоровье мозга
Назван напиток, улучшающий здоровье мозга
Мурат Налчаджиоглу показал женщину, воспитывающую дочь Ани Лорак
Мурат Налчаджиоглу показал женщину, воспитывающую дочь Ани Лорак
Почему спать днем полезно для здоровья: исследование ученых
Почему спать днем полезно для здоровья: исследование ученых
Загрузка...

Популярные статьи

Вчера, 13:17Афиша

Лучшие фильмы 2019: что посмотреть вечером с семьей

Вчера, 12:51Fun

Детские колядки на Рождество 2020: прикольные тексты

Вчера, 12:44Events

Открытки и картинки с Рождеством 2020

Вчера, 10:00Fun

Лучшие колядки на русском языке: самые популярные стихи

Вчера, 09:58Fun

Поздравления на Рождество Христово 2020 в стихах, смс, открытки и картинки

Вчера, 09:06Fun

Короткие колядки для детей на Рождество 2020

Вчера, 09:05Fun

Рождество Христово 2020: поздравления в прозе, картинки и открытки

Вчера, 09:02Fun

Рождество 2020: что ни в коем случае нельзя делать 7 января

Вчера, 07:00Events

Поздравления с Рождеством: яркие открытки, проза и стихи

6 январяEvents

Открытки с Рождеством Христовым: лучшие поздравления, стихи, картинки

6 январяFun

Поздравления с Рождеством Христовым в стихах, прозе, смс, интересные картинки

6 январяFun

6 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

6 январяFood

Как приготовить кутью на Рождество: ТОП-5 рецептов

5 январяПсихология

Гороскоп на неделю 5-11 января: все знаки зодиака

5 январяEvents

Колядки и щедривки: тексты самых популярных песен

5 январяFood

Рождественские блюда в Украине: что должно быть на праздничном столе

Новости партнеров

«Не может быть вне политики»: Шуфутинский о вернувшейся Ротару
«Не может быть вне политики»: Шуфутинский о вернувшейся Ротару
Реставрация и ремонт кухонной мебели
Реставрация и ремонт кухонной мебели
Почему не нужно заправлять постель по утрам
Почему не нужно заправлять постель по утрам
Кто из актеров влюбился по сценарию, а женился в реальности
Кто из актеров влюбился по сценарию, а женился в реальности
Олег Винник на несколько месяцев покинет Украину: в чем причина
Олег Винник на несколько месяцев покинет Украину: в чем причина
Вовк оставила молодого возлюбленного и уехала отдыхать в Гагры
Вовк оставила молодого возлюбленного и уехала отдыхать в Гагры
Открылась удивительная тайна брака Собчак и Богомолова
Открылась удивительная тайна брака Собчак и Богомолова
Названа причина возрастного роста живота
Названа причина возрастного роста живота