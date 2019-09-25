Что происходит в Чернобыле: появилась впечатляющая статистика

Чернобыльскую зону отчуждения за восемь месяцев этого года посетили 74671 человек

В Чернобыль приезжает очень много туристов Фото: Pixabay

Больше 70 тысяч туристов, 80% из которых иностранцы, побывали в зоне отчуждения ЧАЭС за последние восемь месяцев 2019 года. В Чернобыль приезжали граждане Сингапура, Чили, Мексики и Япония. Об этом сообщает пресс-служба ГП "Центр организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения".

"Чернобыльскую зону отчуждения за восемь месяцев этого года посетили 74671 человек. Почти 80% туристов приезжают из-за границы – 59698 лиц и 14973 человека с Украины. Среди иностранных посетителей больше всего в Чернобыль едут из Великобритании – 10381 человек. На втором месте – поляки (6544), на третьем – немцы (5399), четвертом – американцы (4143) и на пятом чехи (2829)", – говорится в сообщении.

Смотрите видео: Чернобыль превращают в туристическую зону

Общее количество стран, откуда приезжают в Чернобыль – 130, утверждают в ГП "ЦОТИО".

"Чернобыль – тема, которая интересует весь мир. Люди желают воочию увидеть место, где произошла одна из крупнейших трагедий последнего времени. С одной стороны, такая привлекательность дает определенные преимущества – дополнительные поступления в бюджет. Но с другой – нужно дополнительно развивать инфраструктуру, которая сделает комфортным и безопасным пребывания туристов в зоне отчуждения", – прокомментировал помощник директора ГП "ЦОТИО" Кирилл Гарник.

Чернобыль стал популярным туристическим местом Фото: Pixabay

Чтобы попасть в зону отчуждения, нужно своевременно оформить разрешение на пребывание. Для этого нужно подать заявку в электронной форме через систему "Электронный билет".

Напомним, в этом году Чернобыльская зона отчуждения была признана одним из приоритетных направлений для развития туризма. Сейчас посетителям предлагают 21 маршрут, в том числе – водные, по рекам Припять и Уж. Президент Владимир Зеленский даже дал Кабинету министров ряд поручений по реализации этих планов в течение трех месяцев.

Ранее "Сегодня" уже рассказывали, что только за 2018 год в зоне отчуждения побывало 72 тыс. туристов, а в 2019 году их количество на 20% больше по сравнению с этим же периодом прошлого года. Такой туристический бум обусловлен не чем иным, как выходом сериала "Чернобыль", который признали лучшим мини-сериалом в США.

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