Что сейчас происходит в Чернобыле: показали впечатляющее видео

На улицах в зоне отчуждения можно встретить очень много иностранцев со всего мира

В зоне отчуждения туристический бум Фото: DW Українською

После выхода нашумевшего американского телесериала "Чернобыль" от HBО в украинскую зону отчуждения в городе Припять начали приезжать целые толпы иностранных туристов. Экстремальные путешественники ищут острых ощущений, а также хотят сделать несколько снимков и видео на память. Недавно из-за в Чернобыле оскандалились на весь мир обнаженные туристки.

Смотрите видео: чем сейчас живет зона отчуждения

Что сейчас происходит на территории экологической катастрофы показало на видео Deutsche Welle. По словам журналистов издания, каждое утро на пункте пропуска ожидают паспортного контроля сотни туристов. Даже там им есть чем заняться: один из туроператоров поставил палатку со специфичными сувенирами – магнитики на холодильник, светящиеся презервативы, футболки и всякая мелочь с символикой.

На улицах в зоне отчуждения можно встретить очень много людей. Едут в основном иностранцы, за исключением россиян – им запрещен въезд. Также проблематично попасть гражданам Беларуси. Но туроператоров это не смущает, потому что западные путешественники за впечатления готовы платить больше: однодневная групповая экскурсия стоит в среднем 100 евро.

По прогнозу гида Николая Фомина, если не принять меры, городу-"призраку" осталось 10-15 лет до полного уничтожения. Виной всему служит не только внешняя среда и время, но и мародеры, которые вывозят металлолом.

Смотрите видео: в Чернобыле туристический бум

В связи с этим составлена петиция, которая выступает за внесение Чернобыля в список Мирового наследия ЮНЕСКО. Такой же документ появился на сайте президента Украины. Сбор подписей – три месяца.

Напомним, недавно состоялась премьера последней серии самого рейтингового сериала в истории – "Чернобыль" от HBO. Кроме того, недавно появились фото уникальных животных в Чернобыле.

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