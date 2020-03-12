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Что ждет отдыхающих в Турции: заявление министра туризма

Чиновник посоветовал туроператорам перенести начало туристического сезона

Владимир Грисюк
Сегодня, 12:03

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой посоветовал туроператорам перенести начало туристического сезона и начинать организацию поездок в страну после 15 апреля. В свою очередь, министр торговли Рухсар Пекджан пообещал перенести все проводимые в Турции международные выставки на конец апреля. Об этом пишет Anadolu.

Стамбул, Турция
Стамбул, Турция
Фото: Depositphotos

В Анкаре выразили опасения, что, учитывая ситуацию в Европе, высок риск широкого распространения заболевания в Турции. К слову, 11 марта в стране выявлен первый заболевший COVID-2019. Местный житель заразился во время поездки в Европу.

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В тот же день, 11 марта, Всемирная организация здравоохранения объявила, что вспышку COVID-19 можно характеризовать как пандемию. По всему миру зафиксировано больше 126 тысяч заразившихся коронавирусом. В Украине официально болеет только один человек. Мужчина вернулся в Черновцы из Италии. Сейчас он находится под наблюдением врачей.

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Напомним, ранее глава Федерации отельеров Турции (TUROFED) Осман Айрык заявил, что 2019 год выдался достаточно хорошим для турецкого туризма: отмечается рост спроса со стороны таких рынков, как Польша, Чехия, Румыния и Болгария, "хорошо закрылись" рынки стран СНГ. Тем не менее желаемого уровня доходов отельеры пока не достигли, поэтому тенденция роста стоимости размещения в стране сохранится и в 2020 году.

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Источник: Сегодня
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