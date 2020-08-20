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Что ждет пассажиров МАУ, SkyUp и Ryanair: отмена и сокращение рейсов, новая схема возврата денег

Сегодня, 13:49

Популярные авиакомпании сообщили о существенных изменениях в схеме работы

Авиакомпании МАУ, SkyUp и Ryanair сообщили о существенных изменениях в полетных программах и схеме работы во время пандемии коронавируса. Так, украинский авиаперевозчик МАУ отменил 12 рейсов в Европу до 14 сентября, а также меняет частоту полетов на некоторых международных направлениях. Об этом сообщает пресс-служба.

МАУ отменяет рейсы из Киева в Венецию, Стокгольм, Копенгаген, Хельсинки, Неаполь, Цюрих, Будапешт, Тбилиси, Ларнаку, Франкфурт, Вену и Варшаву.

Частота полетов МАУ изменена в следующих направлениях:

  • Киев – Амстердам (обратные рейсы ежедневно, кроме вторника и четверга),
  • Киев – Лондон (рейс запланирован на 2 сентября),
  • Киев – Каир (по вторникам и четвергам с возвращением в Киев по средам и пятницам),
  • Киев – Дубай (появились дополнительные рейсы по пятницам и воскресеньям),
  • Киев – Париж (рейсы будут осуществляться каждый день, кроме вторника и пятницы),
  • Киев – Баку (каждую среду и воскресенье с возвращением в Киев по понедельникам и четвергам),
  • Киев – Стамбул (рейсы будут осуществляться каждый день, кроме вторника и среды).

Популярные авиакомпании меняют схему работы из-за коронавируса
Популярные авиакомпании меняют схему работы из-за коронавируса
Фото: facebook.com/flyuia.ua

После 14 сентябрю восстанавливаются внутренние и международные рейсы по маршрутам: Харьков – Тель Авив – Харьков, Днепр – Тель Авив – Днепр, Киев – Харьков – Киев, Киев – Днепр – Киев.

Кроме этого, меняет расписание и Ryanair. Лоукостер сокращает количество полетов в Европе. Причина – уменьшения количества бронирований через пандемии коронавируса, сообщает Reuters. Речь идет о 20% отмен в сентябре и октябре. Прежде всего это касается полетов во Францию, Испанию, Ирландию и Швецию, где заметен рост инфицирования COVID-19.

Но есть и хорошие новости. Украинский лоукостер SkyUp Airlines с сентября 2020 года упрощает систему возврата денег за отмененные рейсы. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании на официальной странице в Facebook.

Как сейчас вернуть деньги за отмененный рейс SkyUp?

Предположим, ваш рейс отменен из-за карантина или отсутствие разрешения на въезд в определенные страны. Чтобы возместить стоимость билета, вы можете выбрать:

  • промокод;
  • возврат денежных средств (это занимает время);
  • бесплатное изменение даты путешествия в течение года.

Что поменялось?

Если ваш рейс отменят, то полная стоимость билета будет автоматически зачислена на ваш баланс в личном кабинете. Пассажир может использовать эти средства на приобретение других билетов (не только для себя) или услуг SkyUp. Никаких ограничений по времени нет.

Чтобы перевести деньги на карту, нужно зайти в личный кабинет на сайте авиакомпании и отправить претензию. Сотрудники перевозчика рассмотрят ее и зачислят на вашу карту средства, которые подлежат возврату.

Напомним, ранее также SkyUp отменил 28 международных рейсов из Украины. Всего в расписании авиакомпании SkyUp было более 50 международных направлений, половина из них была отменена. Дело в том, что хотя Украина и формально запустила международное авиасообщение, большинство стран оставили в силе ограничения для въезда. Как происходило восстановление регулярных полетов – смотрите в сюжете:

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Источник: Сегодня
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