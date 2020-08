Актуально

Club Prive by Rixos: Белек на новой высоте

Сказочный мир и эксклюзивные услуги – Rixos Hotels предлагает новый формат отдыха на Турецкой Ривьере

Бренд Rixos Hotels предлагает новый формат отдыха – Club Prive by Rixos в Гёджеке и Белеке. Это отдых, полный привилегий, где учтен каждый нюанс, а роскошь, комфорт и сервис возведены в культ.

Kазалось бы, Белек и так – само совершенство. Здесь можно плавать или просто нежиться в теплом (по-настоящему теплом!) море с утра до позднего вечера и даже ночью. Здесь удивительной красоты природа, мягкий климат, изобилие фруктов и не бывает плохой погоды, а великолепные отели дарят наслаждение всем органам чувств. Но даже в этом краю Club Prive by Rixos переосмысливает концепцию роскоши, поднимая сервис на небывалую высоту.

Club Prive by Rixos Belek – это 40 просторных вилл с террасами, мини-барами, кухнями, средствами для принятия ванны премиум-класса и дополнительными преимуществами при организации досуга. Виллы категории Club Villas с тремя спальнями обеспечивают непосредственный доступ к бассейну под открытым небом и собственному павильону на пляже протяженностью 300 м. На территории виллы Prive есть сад и личный бассейн.

В резиденциях Paris и Pryamus площадью 615 кв. м и 2000 кв. м соответственно – крытые бассейны с подогревом и бассейны под открытым небом, джакузи, камины, домашний кинотеатр и огромный перечень роскошных дополнений, включая отдельные павильоны на пляже, багги, услуги батлера и личного шеф-повара (круглосуточно) и дополнительные привилегии в тематическом парке The Land of Legends. Для гостей Club Prive by Rixos Belek в тематическом парке The Land of Legends привилегии не имеют границ.

Кроме того, на территории Pryamus Residence имеется столовая, комната для охраны, парковка на 3 автомобиля, барбекю, личный спа-кабинет, крытая зона отдыха и частный сад площадью 500 кв. м, что делает эту резиденцию настоящим имением на Турецкой Ривьере.

Завтраки в Club Prive by Rixos Belek наполняют утро кулинарной магией. Их подают в приватной обстановке сада на вашей вилле или в открытом круглосуточно The Club House. Гостей ждет домашняя выпечка и широкий выбор блюд интернациональной кухни из свежего улова и огранических продуктов. К обеду и ужину разработано меню a`la carte с аперитивом, грилем, широким ассортиментом напитков. Здесь исповедуют философию бережного отношения к окружающей среде "из сада на стол", поэтому ароматические травы и овощи со своего приусадебного участка добавляют в блюда в присутствии гостей и не используют ножей, чтобы максимально сохранить витамины. Также продуктами обеспечивают местные фермы.

Расположенный на пляже The Beach Lounge радует закусками в течение дня и морепродуктами вечером, эксклюзивной картой вин и коктейлей. В течение дня подают блюда и напитки в павильоны на пляже. Все изыски создают талантливые шеф-повара Club Prive by Rixos.

Тем, кто любит активный отдых, легко поддерживать форму прямо в отеле: здесь есть два теннисных корта, проходят занятия пилатесом, йогой, табатой, кроссфит, Kangoo Jumps.

Будучи на отдыхе, гости получают эксклюзивные услуги, включая VIP-трансфер и direct fast track, массажи на вилле, аренду вертолета, ужины по индивидуально составленному меню. Они могут рассчитывать на персональный подход во всем, включая редизайн номеров.

Кроме того, гости отеля получают бесплатный трансфер и VIP-доступ в тематический парк The Land of Legends – этот сказочный мир с водными аттракционами и шоу цветомузыки, поющих фонтанов и необычных технологий, концертами и шопингом. Подводное погружение в аквариум с экзотическим рыбами и многое другое по программе лояльности Club Prive by Rixos. Окунуться во все привилегии этого сказочного мира можно, купив тур у ТО TUI Ukraine.

