День города в Днепре 2019: куда пойти и что посмотреть на выходных

"Сегодня" рекомендуют свой список мест, где можно провести выходные 14-15 сентября

14 сентября в Днепре празднуют День города 2019 Фото: Depositphotos

14 сентября Днепр отмечает День города – в 2019-м ему исполняется 243 года. Накануне праздника "Сегодня" сделали подборку самых интересных и необычных локаций, где можно увлекательно и с пользой провести время.

Тысячелетние каменные бабы

Если вы любите историю и артефакты – вам просто необходимо посетить Днепровский исторический музей имени Дмитрия Яворницкого. Часы работы: ежедневно с 10:00 до 16:30 (кроме понедельника и последней пятницы каждого месяца).

Каменные бабы Фото: igotoworld.com

Фишкой экспозиции музея являются каменные бабы – это человекообразные статуи, которые древние люди считали идолами-оберегами. Представители первобытных народов устанавливали их на курганах. Подобные скульптуры появились на территории современной Украины более 6000 лет назад.

Исторический музей находится на проспекте Дмитрия Яворницкого, 16. С автовокзала можно доехать автобусами №146, 157А, 101А. С железнодорожного вокзала курсирует автобус №101.

В гости к "Маленькому принцу"

В городском детском парке имени Лазаря Глобы вы найдете необычную скульптурную композицию "Маленький принц". Памятник посвящен сказочному персонажу всемирно известного французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери. Фигура является частью комплекса фонтанов, установленных в парковом пруду. Если вы ищете место, где провести время с детьми на свежем воздухе – вам здесь будет очень комфортно.

Скульптурная композиция "Маленький принц" Фото: zruchno.travel

Доехать к скульптуре "Маленький принц" в Днепре можно на авто. Парк Глобы, в котором она находится, расположен рядом с проспектом Дмитрия Яворницкого – одной из главных магистралей областного центра.

Парк Глобы в Днепре Фото: zruchno.travel

От железнодорожного вокзала курсирует трамвай №1 (до остановки "Улица Столярова"), автобус №101а или 146а (до остановки "Госпиталь"). Несложно также дойти пешком, направляясь по проспекту Дмитрия Яворницкого (расстояние около 1,5 километра).

Музей ретро-автомобилей "Машины времени"

Здесь представлены легковые автомобили, мотоциклы, грузовые машины, автобусы и другая техника различных годов выпуска. Также вы увидите воссозданную улицу 70-х годов, где есть телефонная будка, автозаправка, парковые лавочки, фонари освещения, автомат "газ-вода". И это лишь малая часть, к которой можно коснуться взглядом и рукой.

Музей ретро-автомобилей "Машины времени" Фото: igotoworld.com

"Подобные предметы создают атмосферу для главных обитателей музея – автомобилей и мотоциклов, которых в экспозиции более 50-ти единиц", – указывается на официально сайте музея.

График работы: с 10:00 до 18:00 (понедельник-пятница) с 10:00 до 19:00 (суббота-воскресенье). Входной билет стоит 80 грн, детский – 40 грн.

В экспозиции музея более 50-ти единиц автомобилей и мотоциклов Фото: igotoworld.com

Музей ретро-автомобилей "Машины времени" расположен в Днепре на улице Мандрыковской, 44 (точнее, на углу Мандриковской и Крестьянского спуска). Доехать из центра города можно на маршрутном такси 157А, выйти необходимо на остановке "Соцзабез", а дальше несколько минут пешком по Крестьянскому спуску.

Завад Interpipe в Днепре

Как бы странно это не звучало, но экскурсии на завод могут быть очень увлекательными и интересными! Рекомендуем вам посетить Interpipe – единственный завод в Украине, построенный с "нуля" за все время независимости нашей страны. Он специализируется на выплавке стали для производства труб и колес для железнодорожного транспорта и работает, используя современные "зеленые" технологии.

Интересная деталь – на заводе находятся арт-объекты, созданные исландский художник Олафур Элиассон. Например, одна из его работ – это картина в виде пикселей.

Эти картины создал художник Олафур Элиассон Фото: uprom.info

Также вы сможете увидеть 60-метровую конструкцию – "Искусственное Солнце". Когда начинает темнеть, его можно увидеть с любой точки Днепра.

"Искусственное Солнце" на заводе Interpipe Фото: Interpipe

А это "Тоннель времени". Говорят, когда проходишь по его центру, останавливается время на часах.

Скульптура "Тоннель времени" Фото: Interpipe

Желающим побывать на бесплатной экскурсии по Interpipe, предприятие предоставляет специальный транспорт. Записаться можно по телефону: +380 56 736 86 06.

Необычную достопримечательность открыли в Днепре в 2011 году, и она сразу же стала популярным местом отдыха. Несколько инсталляций изображают жизненный путь семьи – момент встречи влюбленных, решение быть вместе, рождение детей, мир, заботу и общение, как главную составляющую счастливого союза.

"Семейная лавка" в Днепре Фото: gorod.dp.ua "Семейная лавка" в Днепре Фото: gorod.dp.ua "Семейная лавка" в Днепре Фото: gorod.dp.ua "Семейная лавка" в Днепре Фото: gorod.dp.ua "Семейная лавка" в Днепре Фото: gorod.dp.ua "Семейная лавка" в Днепре Фото: gorod.dp.ua "Семейная лавка" в Днепре Фото: gorod.dp.ua 1/7

Кстати, эта 50-метровая скамейка занесена в Книгу рекордов Украины как самая длинная в стране. Она установлена на аллее неподалеку от Фестивального причала.

Обуховский лес

Обуховский лес (или как его иногда называют Кировский) находится в 30 километрах от центра Днепра. С разных сторон леса есть дачные кооперативы, базы отдыха, детские оздоровительные лагеря. Это одно из самых живописных мест, где можно отдохнуть на природе с семьей!

Обуховский лес Фото: igotoworld.com

Также лес сопряжен с заповедной природоохранной зоной, которая перетекает в знаменитый Днепровско-Орельский заповедник. Любопытно, что рядом находится орнитологический заказник со штатом ученых и собственной лабораторией.

Лес сопряжен с заповедной природоохранной зоной Фото: igotoworld.com

Сюда проще всего добраться на автомобиле через поселок Кировское, примыкающему к Днепру со стороны трассы на Киев. Совершая прогулку машиной, можно сделать несколько остановок, чтобы насладиться чистым воздухом соснового бора.

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