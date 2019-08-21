День флага 2019: пять вершин мира, где подняли украинский флаг

За время независимости Украины наш флаг успел побывать на самых высоких точках мира

23 августа страна отмечает День государственного флага Украины. Этот праздник учрежден Указом второго президента Украины Леонидом Кучмой 23 августа 2004 года. "Сегодня" сделали подборку вершин мира, на которых был поднят флаг Украины.

Люботен

Люботен Фото: mil.gov.ua/

Украинские миротворцы в канун Дня государственного флага в 2013 году установили сине-желтое знамя на самой высокой горе Косово – Люботен.

Москва

Руфер Mustang разрисовал звезду в Москве Фото: facebook.com/mustang.wanted.25

В 2014 году украинский руфер Мустанг (Павел Ушивец) перекрасил шпиль со звездой на сталинской высотке на Котельнической набережной в Москве в сине-желтые цвета и вывесил на шпиле украинский флаг.

Манаслу

Экспедиция в Непал Фото: alpclub.com.ua

В 2015 году при участии членов Харьковского альпклуба проходила туристическая экспедиция в Непал. Украинские альпинисты, не смотря на плохие погодные условия, установили ленту из желто-голубых ленточек на горе Манаслу.

Эльбрус

На вершине Эльбруса Фото: alpclub.com.ua

В этом же году группа украинцев поднялась на восточную вершину самой высокой горы Кавказа – Эльбруса – и также развернула там флаг Украины.

Анды

Вулкан мира Охос-дель-Саладо в Андах Фото: alpclub.com.ua

В 2016 году украинские альпинисты в составе национальной экспедиции "Флаг Украины на высочайших вершинах континентов мира"установили наш флаг на вершине самого высокого вулкана мира – Охос-дель-Саладо в Андах, высота которого составляет 6872 метра.

Напомним, ранее мы писали о том, что День Независимости и День Государственного флага "Сегодня" отметят национальным рекордом— журналисты одновременно поднимут сине-желтые флаги в шести точках Украины.

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