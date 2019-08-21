Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

День флага 2019: пять вершин мира, где подняли украинский флаг

За время независимости Украины наш флаг успел побывать на самых высоких точках мира

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:02

23 августа страна отмечает День государственного флага Украины. Этот праздник учрежден Указом второго президента Украины Леонидом Кучмой 23 августа 2004 года. "Сегодня" сделали подборку вершин мира, на которых был поднят флаг Украины.

Люботен

Люботен
Люботен
Фото: mil.gov.ua/

Украинские миротворцы в канун Дня государственного флага в 2013 году установили сине-желтое знамя на самой высокой горе Косово – Люботен.

Москва

Руфер Mustang разрисовал звезду в Москве
Руфер Mustang разрисовал звезду в Москве
Фото: facebook.com/mustang.wanted.25

В 2014 году украинский руфер Мустанг (Павел Ушивец) перекрасил шпиль со звездой на сталинской высотке на Котельнической набережной в Москве в сине-желтые цвета и вывесил на шпиле украинский флаг.

Манаслу

Экспедиция в Непал
Экспедиция в Непал
Фото: alpclub.com.ua

В 2015 году при участии членов Харьковского альпклуба проходила туристическая экспедиция в Непал. Украинские альпинисты, не смотря на плохие погодные условия, установили ленту из желто-голубых ленточек на горе Манаслу.

Эльбрус

На вершине Эльбруса
На вершине Эльбруса
Фото: alpclub.com.ua

В этом же году группа украинцев поднялась на восточную вершину самой высокой горы Кавказа – Эльбруса – и также развернула там флаг Украины. 

Анды

Вулкан мира Охос-дель-Саладо в Андах
Вулкан мира Охос-дель-Саладо в Андах
Фото: alpclub.com.ua

В 2016 году украинские альпинисты в составе национальной экспедиции "Флаг Украины на высочайших вершинах континентов мира"установили наш флаг на вершине самого высокого вулкана мира – Охос-дель-Саладо в Андах, высота которого составляет 6872 метра.

Напомним, ранее мы писали о том, что День Независимости и День Государственного флага "Сегодня" отметят национальным рекордом— журналисты одновременно поднимут сине-желтые флаги в шести точках Украины. 

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Телегруппа «Сегодня» выехала в самую восточную точку Украины, чтобы установить рекорд День флага: дата, история и традиции Телевизионные группы «Сегодня» установят национальный рекорд В Днепре подняли самый большой флаг Украины
видео праздник путешествия День флага
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

10 продуктов, которые ни в коем случае нельзя замораживать
10 продуктов, которые ни в коем случае нельзя замораживать
Как похудеть: 9 продуктов, которые
Как похудеть: 9 продуктов, которые "съедают" жир
Как утолить жажду: 3 напитка для летней жары
Как утолить жажду: 3 напитка для летней жары
MARUV впервые показала фигуру (фото)
MARUV впервые показала фигуру (фото)

Популярные статьи

Вчера, 19:03Техно

Гигантский шар из космоса ночью осветил остров: что это было

Вчера, 13:09Travel

Forbes назвал украинский город, куда лучше поехать вместо Парижа

Вчера, 11:39Fun

Медведица с крыльями: в Чернобыле нашли необычное существо (фото)

Вчера, 10:28Fun

Акула вырвала огромный улов из рук рыбака: видео

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на 20 августа: все знаки зодиака

19 августаEvents

Выходные дни и праздники в августе 2019 года в Украине

19 августаEvents

Преображение Господне 2019: что можно и что нельзя делать в этот день

19 августаFun

19 августа: какой праздник, что нельзя делать и приметы дня

19 августаFun

Жених после свадьбы забыл имя невесты

19 августаШоу-бизнес

День Независимости 2019: Олег Винник рассказал, что думает о празднике

19 августаШоу-бизнес

Стоимость впечатляет: во сколько Алине Гросу обошлась свадьба

19 августаFun

Яблочный Спас 2019 – красивые поздравления и открытки

19 августаFun

Яблочный Спас 2019: что нельзя делать в праздник

19 августаFood

День Независимости 2019: блюда украинской кухни, которые стоит попробовать каждому иностранцу

19 августаТехно

Эксперты назвали ТОП-4 лучших смартфона лета

18 августаШоу-бизнес

Евгений Кошевой показал нежное фото своей жены

Новости партнеров

Самые красивые бегуньи из Instagram: чешская легкоатлетка. Фото
Самые красивые бегуньи из Instagram: чешская легкоатлетка. Фото
Олег Винник впервые представил публике свою жену
Олег Винник впервые представил публике свою жену
Тревожный сигнал: тошнота во время или после пробежки
Тревожный сигнал: тошнота во время или после пробежки
5 мифов об уходе за зубами
5 мифов об уходе за зубами
Упражнения против целлюлита: суперкомплекс для бедер и ягодиц
Упражнения против целлюлита: суперкомплекс для бедер и ягодиц
Как украсить вазон своими руками: 8 идей с фото пошагово
Как украсить вазон своими руками: 8 идей с фото пошагово
Интересные факты и советы пожилым людям касаемо бега
Интересные факты и советы пожилым людям касаемо бега
Секрет диеты
Секрет диеты "5+" от Клаудии Шиффер