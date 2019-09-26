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Должен быть в музеях: Елена Зеленская сделала заявление касательно украинского языка

Первая леди инициировала новый проект после посещения Метрополитен-музея в Нью-Йорке

Владимир Грисюк
Сегодня, 12:46
Елена Зеленская в Метрополитен-музее, США
Елена Зеленская в Метрополитен-музее, США
Фото: president.gov.ua

Первая леди Украины Елена Зеленская во время визита в США инициировала проект по созданию украиноязычных аудиогидов в крупнейших музеях мира. Об этом она заявила во время посещения Метрополитен-музея в Нью-Йорке, сообщает сайт Главы государства.

Елена Зеленская надеется, что уже в ближайшем будущем в крупнейших музеях мира украинцы смогут слушать экскурсии на родном языке.

Смотрите видео: в первые минуты переговоров с Трампом Зеленский успел пошутить

Видео: Reuters

Ранее "Сегодня" писали о том, что Президент Украины прибыл в США 23 сентября. Владимир Зеленский успел переговорить на полях Генассамблеи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, премьер-министром Италии Джузеппе Конте, президентом Казахстана Касимом-Жомартом Токаевым, канцлером Германии Ангелой Меркель, исполнительным директором компании Uber Technologies Дарой Хосровшахи, премьером Чехии Андреем Бабишем, с премьером Швеции Штефаном Левеном.

Кроме этого, мы вели онлайн-трансляцию выступления Зеленского на Генассамблее ООН. А также сообщали, как вечером в среду, 25 сентября, Глава государства начал встречу с лидером США Дональдом Трампом, и уже в первые минуты переговоров успел пошутить.

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Источник: Сегодня
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