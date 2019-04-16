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Достопримечательности Львова на карте: куда пойти в городе

Предлагаем вам ТОП-5 туристических направлений во Львове

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:12
Панорама Львова
Панорама Львова
Фото: Depositphotos

Львов – это лучшее место для празднования Пасхи. На западе Украины до сих пор сохранилось очень много интересных национальных традиций и обрядов. "Сегодня" предлагают вам свой список обязательных для посещения достопримечательностей Львова.

Что посмотреть во Львове: площадь Рынок

Площадь Старый Рынок во Львове формировалась как центр города: ее архитектурный ансамбль — настоящий музей под открытым небом.
 

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От нее отходят сразу восемь улиц. Застройщиками площади были многие известные русские архитекторы, а владельцами здешних домов — зажиточные купцы, чьи вкусы нашли отражение в многочисленных постройках.

Куда пойти во Львове: львовская ратуша

Первая деревянная ратуша появилась во Львове в середине XIV века после принятия городом системы магдебургского права.
 

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Она сгорела через несколько десятилетий. До наших дней дошла постройка 1835 года, выполненная в классическом стиле по проекту А. Вондрашека, Ф.Трешера и Ю. Маркеля. Здание состоит из четырех этажей, внутреннего дворика и ратушной башни, украшенной изготовленным под Веной часовым циферблатом.

Что стоит посмотреть во Львове: собор святого Юра

Собор святого Юра находится на высоте 300 метров над уровнем моря и словно парит над городом. Этот греко-католический собор — один из самых красивых образцов львовской архитектуры.
 

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Здание построено в стиле рококо и украшено многочисленными балюстрадами, капителями и скульптурами. В подземелье собора спрятаны усыпальницы известных церковнослужителей.

Главные достопримечательности Львова: оперный театр

Львов стал остро нуждаться в своей собственной оперной сцене в конце XIX века. В то время город входил в состав Австро-Венгрии и был известен под названием Лемберг.
 

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Театр был построен в 1900 году в классическом стиле с элементами барокко и ренессанса. Его архитектура испытала сильное влияние школы "венского псевдоренессанса". Здание театра украшает центральную часть города, придавая ей сходство с классическими европейскими столицами.

Куда пойти во Львове: костел Святой Эльжбеты

Неоготический храм начала XX века, который, согласно преданию, был назван в честь императрицы Елизаветы Баварской, более известной в народе как Сиси. Над проектом работал архитектор Т. Талевский.
 

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Мастер воплотил в своем творении черты северогерманских и французских храмов, а также добавил немного суровой романской стилистики. С 1991 года костёл носит название храм Св. Ольги и Елизаветы. Он принадлежит УГКЦ.

Напомним, есть семь загадочных мест на планете, куда никогда не попадут туристы.Кроме этого, мы писали о трех городах мира, облик которых на грани разрушения.

Смотрите видео: когда и куда путешествовать в Украине

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Источник: Сегодня
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