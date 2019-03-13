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Достопримечательности Одессы: ТОП-5 интересных мест для посещения

Куда поехать и что посмотреть в Одессе: планируем экскурсию выходного дня

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:00
Достопримечательности Одессы: фото
Достопримечательности Одессы: фото
Фото: Pixabay

Приехав в Одессу, куда первым делом следует отправиться, чтобы познакомиться со знаменитой жемчужиной у моря, как нежно называют свой город сами одесситы? Есть множество интересных, популярных и любимых среди путешественников мест, о которых мы вам расскажем в нашей статье.

Примечательно, что если посмотреть на все эти достопримечательности Одессы по карте, то многие их них окажутся в самом центре, так что обойти их можно буквально за один день пребывания в этом чудесном городе.

  • Достопримечательности Одессы: Потемкинская лестница

Итак, какие стоит посетить достопримечательности Одессы? Список обязательных мест возглавляет знаменитая Потемкинская лестница, считающаяся символом Одессы и парадным входом в город с моря. Лестница насчитывает 192 ступени. Достигнув верхних ступеней лестницы с высоты Приморского бульвара, можно с удовольствием любоваться самыми красивыми местами в Одессе: великолепной панорамой морского порта, гавани и Одесского залива. Это архитектурное сооружение в стиле классицизма, созданное архитекторами Франсом Боффо, Авраамом Мельниковым и Шарлем Потье, является памятником архитектуры первой половины XIX века.

  • Достопримечательности Одессы: памятник дюку де Ришелье

Поднявшись по Потемкинской лестнице, вы прямиком попадаете к следующему объекту, отмеченному на карте достопримечательностей Одессы. Это памятник основателю города герцогу де Ришелье, в народе получивший прозвище бронзовый Дюк. Он был создан скульптором Иваном Мартосом. Открыт в 1828 году и является первым памятником в Одессе. Бронзовая статуя Ришелье представлена в римской тоге со свитком в руке и латунными горельефами у основания, символизирующими земледелие, торговлю и правосудие.

  • Достопримечательности Одессы: Лаокоон

Эта красивейшая композиция изображает смертельную борьбу жреца бога Аполлона Лаокоона с сыновьями против змей. Она установлена перед зданием Одесского археологического музея и является часть архитектурного ансамбля исторической части города. Это удивительное место понравится любителям древностей и истории. Лаокоон – мраморная скульптура, которая является копией всемирно известного одноименного скульптурного комплекса, расположенного в ватиканском музее.

  • Достопримечательности Одессы: Театр оперы и балета

Одесский Национальный Академический театр оперы и балета по праву можно назвать жемчужиной в жемчужине. Это один из красивейших оперных театров не только города, но и всей Украины. Все, кто сюда приезжает, просто обязаны побывать в Одесской опере. Причем, удовольствие в равной степени можно получить и от постановок, которые в нем проходят, и от лицезрения самого здания, которое было построено в конце ХІХ века и является уникальным архитектурным сооружением. Театр знаменит своей историей, ведь его сцена помнит выступления таких знаменитостей как: Федор Шаляпин, Саломея Крушельницкая, Энрико Карузо,  Петр Чайковский, Николай Римский-Корсаков, Сергей Рахманинов, Анна Павлова, Айседора Дункан и др.

  • Достопримечательности Одессы: Музей-заповедник "Катакомбы Одессы"

Длина всех подземных ходов одесских катакомб составляет около 10 км. А расположены они на глубине 15-25 м под городскими кварталами в районе Молдаванки. Это целый комплекс древнейших шахт-каменоломен, полный тайн и загадок, где добывался строительный камень для возведения Одессы, располагались военные бункеры, бомбоубежища и настоящие природные пещеры. Музей является объектом культурного наследия города. Эти достопримечательности использовались с самого начала появления Одессы на карте и остались незабытыми и по сей день.

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