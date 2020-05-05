Другая Португалия: как выживает Лиссабон, Порту и Кашкайш
Рассказываем о том, как Лиссабон и Порту переживают карантин
Это финальное видео из серии "Жизнь во время эпидемии". И напоследок мы с вами виртуально побываем в солнечной Португалии. Узнаем, что сейчас происходит в Порту, Лиссабоне, Кашкайше. И да, увидим, как там без нас океан.
Напомним, что Сегодня.Lifestyle вместе с основателем сервиса выгодных путешествий TripMyDream, известным путешественником Андреем Буренком знакомили вас с жизнью городов и стран сейчас, когда мир атакует COVID-19.
Приятного просмотра!
Как живет Португалия во время карантина – смотреть видео:
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Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования COVID-19.
#StayHome
Напомним, ранее мы рассказывали, как переживают пандемию COVID-19 в Израиле, Франции, США и Эстонии.
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