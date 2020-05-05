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Другая Португалия: как выживает Лиссабон, Порту и Кашкайш

Рассказываем о том, как Лиссабон и Порту переживают карантин

Марина Попович
Сегодня, 15:45

Это финальное видео из серии "Жизнь во время эпидемии". И напоследок мы с вами виртуально побываем в солнечной Португалии. Узнаем, что сейчас происходит в Порту, Лиссабоне, Кашкайше. И да, увидим, как там без нас океан.

Напомним, что Сегодня.Lifestyle вместе с основателем сервиса выгодных путешествий TripMyDream, известным путешественником Андреем Буренком знакомили вас с жизнью городов и стран сейчас, когда мир атакует COVID-19.

Приятного просмотра!

Как живет Португалия во время карантина – смотреть видео:

Видео: tripmydream.com

Смотрите также:

Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования COVID-19.

#StayHome

Напомним, ранее мы рассказывали, как переживают пандемию COVID-19 в Израиле, Франции, США и Эстонии.

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Португалия эпидемия карантин Андрей Буренок tripmydream
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