Эмираты открыли границы для туристов: на каких условиях украинцы могут въехать в страну

Что нужно сделать украинцам перед поездкой в Дубай

7 июля Объединенные Арабские Эмираты разрешили въезд иностранным туристам. Путешественники обязательно должны сдать тест на коронавирус. Каким категориям украинцев разрешен въезд в Дубай и на каких условиях можно пребывать в стране – читайте в материале Сегодня.Lifestyle.

Дубай Фото: unsplash.com

Украинцы могут посетить ОАЭ с целью туризма с 7 июля. Также въезд в страну разрешен гражданам Украины, которые имеют вид на жительство в ОАЭ, и работникам дипломатических представительств, аккредитованных в ОАЭ, с их семьями.

Украинцы могут посетить и столицу ОАЭ – Абу-Даби. Въезд в эмират Абу-Даби из эмирата Дубай возможен при наличии отрицательного теста на коронавирус – полученного не более, чем 48 часов до въезда.

Для пересечения границ ОАЭ украинским путешественникам нужно:

Иметь негативный результат теста на COVID-19. Его можно сделать заранее – не более чем за 96 часов до вылета – и показать подтверждающий документ. Или же сдать ПЦР-тест в аэропорту ОАЭ.

в аэропорту ОАЭ. Перед прибытием заполнить "Форму декларации о состоянии здоровья" и приобрести полис международного медицинского страхования.

и приобрести По прибытии в аэропорт загрузить приложение COVID-19 DXB и зарегистрироваться в нем для возможного общения с органами здравоохранения ОАЭ.

и зарегистрироваться в нем для возможного общения с органами здравоохранения ОАЭ. Строго соблюдать правила физического дистанцирования в аэропортах Дубая и постоянно использовать маски для лица.

В аэропортах прибывшим нужно будет пройти через тепловые экраны. За работниками аэропорта остается право выборочно проводить тест на коронавирус любому из прибывших туристов. Если результат будет положительным, то их изолируют на 14 дней в специальных учреждениях за свой счет.

Важно помнить, что авиакомпании имеют право отказать в регистрации на рейс пассажирам с симптомами COVID-19.

После возвращения из ОАЭ украинцам нужно будет пройти 14 дней самоизоляции.

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