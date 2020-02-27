Два важных правила: как откидывать спинку кресла в самолете

Это поможет избежать конфликтов с теми, кто сидит в самолете возле вас

Эксперты по этикету напомнили о двух важных правилах, как откидывать спинку кресла в самолете. По их мнению, это поможет избежать конфликтов с теми, кто сидит позади вас.

"Во-первых, опускать спинку нужно только после принятия пищи, когда бортпроводники убрали посуду. Во-вторых, перед этим необходимо всегда предупредить сидящего сзади человека", – рассказывает эксперт по этикету Уильям Хансон в интервью изданию The Sun.

Эксперты рассказали, как правильно откидывать спинку кресла в самолете Фото: Depositphotos

Он добавил, что откидывание сиденья – неотъемлемая часть самого процесса перелета, поэтому тем, кому не нравится, лучше не летать. "Садитесь на корабль, езжайте на машине или путешествуйте бизнес-классом", – советует специалист.

Читайте также: Что ни в коем случае нельзя делать на борту самолета

Пассажиры, которые откидываются назад вскоре после посадки в самолет – это тот тип людей, которые способны мгновенно отключиться от всего происходящего вокруг и не испытывать абсолютно никаких эмоций. "Пока они чувствуют себя в порядке, им нет дела до соседей", – резюмирует эксперт по поведению Джуди Д. Джеймс.

Смотрите видео: секреты бесплатных авиаперелетов





Читайте также: Почему пассажирам ни в коем случае нельзя снимать обувь в самолете

К слову, многие авиакомпании самостоятельно пытаются решить эту проблему.

British Airways решила избавиться от откидывающихся мест на коротких рейсах.

Delta Air Lines ограничила количество мест, которые позволяют пассажиру опустить спинку.

Qantas внедряет кресла Premium Economy, которые не просто опускаются назад, а вместе со всем креслом сдвигаются вперед.

Напомним, ранее ученые рассказывали, как выбор места в самолете отображает характер человека. Кроме этого, мы писали, как побороть аэрофобию.

Все подробности в спецтеме Советы путешественникам

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться