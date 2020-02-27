Два важных правила: как откидывать спинку кресла в самолете
Это поможет избежать конфликтов с теми, кто сидит в самолете возле вас
Эксперты по этикету напомнили о двух важных правилах, как откидывать спинку кресла в самолете. По их мнению, это поможет избежать конфликтов с теми, кто сидит позади вас.
"Во-первых, опускать спинку нужно только после принятия пищи, когда бортпроводники убрали посуду. Во-вторых, перед этим необходимо всегда предупредить сидящего сзади человека", – рассказывает эксперт по этикету Уильям Хансон в интервью изданию The Sun.
Он добавил, что откидывание сиденья – неотъемлемая часть самого процесса перелета, поэтому тем, кому не нравится, лучше не летать. "Садитесь на корабль, езжайте на машине или путешествуйте бизнес-классом", – советует специалист.
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Пассажиры, которые откидываются назад вскоре после посадки в самолет – это тот тип людей, которые способны мгновенно отключиться от всего происходящего вокруг и не испытывать абсолютно никаких эмоций. "Пока они чувствуют себя в порядке, им нет дела до соседей", – резюмирует эксперт по поведению Джуди Д. Джеймс.
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К слову, многие авиакомпании самостоятельно пытаются решить эту проблему.
- British Airways решила избавиться от откидывающихся мест на коротких рейсах.
- Delta Air Lines ограничила количество мест, которые позволяют пассажиру опустить спинку.
- Qantas внедряет кресла Premium Economy, которые не просто опускаются назад, а вместе со всем креслом сдвигаются вперед.
Напомним, ранее ученые рассказывали, как выбор места в самолете отображает характер человека. Кроме этого, мы писали, как побороть аэрофобию.
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