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Два важных правила: как откидывать спинку кресла в самолете

Это поможет избежать конфликтов с теми, кто сидит в самолете возле вас

Владимир Грисюк
Сегодня, 09:41

Эксперты по этикету напомнили о двух важных правилах, как откидывать спинку кресла в самолете. По их мнению, это поможет избежать конфликтов с теми, кто сидит позади вас.

"Во-первых, опускать спинку нужно только после принятия пищи, когда бортпроводники убрали посуду. Во-вторых, перед этим необходимо всегда предупредить сидящего сзади человека", – рассказывает эксперт по этикету Уильям Хансон в интервью изданию The Sun.

Эксперты рассказали, как правильно откидывать спинку кресла в самолете
Эксперты рассказали, как правильно откидывать спинку кресла в самолете
Фото: Depositphotos

Он добавил, что откидывание сиденья – неотъемлемая часть самого процесса перелета, поэтому тем, кому не нравится, лучше не летать. "Садитесь на корабль, езжайте на машине или путешествуйте бизнес-классом", – советует специалист.

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Пассажиры, которые откидываются назад вскоре после посадки в самолет – это тот тип людей, которые способны мгновенно отключиться от всего происходящего вокруг и не испытывать абсолютно никаких эмоций. "Пока они чувствуют себя в порядке, им нет дела до соседей", – резюмирует эксперт по поведению Джуди Д. Джеймс.

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К слову, многие авиакомпании самостоятельно пытаются решить эту проблему.

  • British Airways решила избавиться от откидывающихся мест на коротких рейсах.
  • Delta Air Lines ограничила количество мест, которые позволяют пассажиру опустить спинку.
  • Qantas внедряет кресла Premium Economy, которые не просто опускаются назад, а вместе со всем креслом сдвигаются вперед.

Напомним, ранее ученые рассказывали, как выбор места в самолете отображает характер человека. Кроме этого, мы писали, как побороть аэрофобию.

Все подробности в спецтеме Советы путешественникам

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Источник: Сегодня
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