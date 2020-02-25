Дыра в стене: туристы без ума от необычной достопримечательности, фото

В Великобритании появилась необычная туристическая достопримечательность

В британском городе Илкестон появилась необычная туристическая достопримечательность – дыра возле банка NatWest. Портал TripAdvisor "обозревать" дыру начали еще в декабре 2018 года, но пик пришелся на последние пару дней.

Спикер банка NatWest рассказал BBC, что дыра в стене появилась в середине 1990-х для того, чтобы люди, снимающие наличные в терминале, могли посмотреть, прячется ли кто-то за стеной.

"Иногда сюда приходит очень много народу, бывает огромная очередь, но она того стоит", "В Агре есть Тадж-Махал, в Париже – Эйфелева башня, а в Сиднее – опера. Но они – ничто по сравнению с дырой в стене города Илкестон", "Лучшая дыра в Западной Европе. Дыра, которой нужно гордиться. Она быстро станет национальным достоянием", – пишут комментаторы.

В британском городе главным туристическим местом стала дыра в стене Фото: Tripadvisor В британском городе главным туристическим местом стала дыра в стене Фото: Tripadvisor В британском городе главным туристическим местом стала дыра в стене Фото: Tripadvisor В британском городе главным туристическим местом стала дыра в стене Фото: Tripadvisor В британском городе главным туристическим местом стала дыра в стене Фото: Tripadvisor 1/5

После того как про дыру в стене написали британские СМИ, TripAdvisor закрыл возможность комментирования новой достопримечательности.

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Напомним, с 1 января 2020 года посетить самые знаменитые достопримечательности столицы Италии можно будет по единому билету.

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