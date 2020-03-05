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Египет вводит визы для туристов: все подробности

Визу будут выдавать сроком на пять лет

Владимир Грисюк
Сегодня, 10:34

По распоряжению премьер-министра Египта Мустафы Мадбули в стране вводят туристические визы сроком на пять лет. Новые правила въезда начнут действовать с 1 июня 2020 года. Об этом сообщает Egyptian Streets.

Документы можно будет подавать через египетские консульства или на портале по оформлению электронных виз. Согласно новым правилам, туристы смогут неоднократно въезжать в Египет. Однако максимальное количество дней пребывания во время однократного въезда составит не более 90 дней.

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Египет вводит туристические визы
Египет вводит туристические визы
Фото: Depositphotos

Туристам, которые прилетают в аэропорты Луксора и Асуана в самые жаркие летние месяцы, будет предоставлена скидка на визу в размере 10 долларов.

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Отметим, что Турция, Египет и Болгария – самые популярные направления отдыха украинцев по запросам в поисковике Google.

Смотрите видео: египетский и турецкий all inclusive все меньше привлекает украинских туристов

Ранее "Сегодня" писали о том, что отдых в Турции может стать дороже. Власти города Анталия рассматривают вопрос введения нового туристического налога, чтобы больше зарабатывать на путешественниках. Кроме этого, египетские отельеры предупредили, что плавать поздно вечером или ночью в Красном море очень опасно.

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Египет визы
Источник: Сегодня
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