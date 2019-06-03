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Экскурсии в Чернобыль: как попасть в зону отчуждения

Узнайте, как легально купить тур в Чернобыльскую зону

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:04

Несмотря на звучное название, город Чернобыль никогда не имел никакого отношения к электростанции – все работники АЭС, известной в связи с аварией, произошедшей в ночь с 25 на 26 апреля 1986 года, жили в соседней Припяти. Сейчас в Чернобыле кипит жизнь: подстрижены газоны, покрашены бордюры, люди ездят на велосипедах, работают кафе, почта, магазины. Здесь достаточно низкий уровень радиации (порой даже ниже, чем в Киеве). В городе посменно живут порядка полутора тысяч ученых, работников заводов, охранников. 

После выхода сериала "Чернобыль" в Украине начался настоящий туристический бум. Люди из разных стран мира ищут возможности попасть в зону отчуждения и заказывают туры в Чернобыль

Экскурсии в Чернобыль

Найти контакты соответствующих организаций можно в интернете. Потребуется заранее записаться и дождаться набора туристической группы. Чаще всего такие экскурсии организуются с выездом из Киева. Ряд компаний предлагает свои услуги прямо на въезде в огражденную зону.

Зона отчуждения
Зона отчуждения
Фото: Depositphotos

В маршрут входят Чернобыль, Припять, радиолокационная станция, атомная электростанция и все интересные объекты.

Как доехать в зону отчуждения: электричка

Немногие знают о таком способе, но в Чернобыльскую зону можно попасть и с помощью электрички. Такой метод не совсем легален, но никто его никак не контролирует и тем более не наказывает. Электричка отходит из города Славутич и едет до станции Семиходы. Приятный бонус – бесплатный проезд! Электричка отходит от станции пять раз в день, аналогично работает и в обратном направлении. 

Как попасть в Чернобыль

Самый интересный, но категорически неправильный способ попасть в Чернобыль, Припять и окружающие инженерные объекты – отправиться в путешествие туристом-дикарем.

Чернобыль
Чернобыль
Фото: Depositphotos

На многочисленных форумах можно узнать подробности маршрутов, список необходимого снаряжения, подготовить себя к возможным опасностям и получить море драйва. Но наказание серьезное. Если поймают – припишут штраф. Если при этом в вещах найдут предмет из Чернобыля, можно получить уголовный срок.

Напомним, нашумевший сериал "Чернобыль" стал самым рейтинговым сериалом в истории. Также "Сегодня" сообщали о том, что глава МИД Франции собрался ехать в Чернобыль

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Источник: Сегодня
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