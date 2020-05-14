Можно ли вернуть деньги за несостоявшийся отдых: объяснения экспертов

Оптимальный вариант – перенос путешествия на три-четыре месяца

Около трех триллионов долларов! Такую сумму убытков прогнозируют эксперты мировой туристической индустрии. А на другой стороне – обычные люди, которые добросовестно собираются на отдых – круглый год труда и экономии.

Пострадали все – и те, кто купил себе желанный отдых, и сами туроператоры. В программе "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на телеканале "Украина", эксперты рассказали, можно ли вернуть деньги за отдых, который не состоялся, и стоит ли их "замораживать".

Вместо отдыха на побережье моря – карантин дома. Миллионы людей по всему миру оказались в такой ситуации. И украинцы – не исключение. Туроператоры в свою очередь предлагают перенос путешествий на другие даты, однако в таком случае придется доплатить немалую сумму. Журналисты "Ранку з Україною" узнали, можно ли за потраченные средства отправиться на отдых, но в меньшем количестве туристов.

Оказывается, турфирмы не соглашаются на уменьшение количества людей по ряду причин. Во-первых, сколько будет стоить номер, даже одноместный, или завтрак, за который вроде бы уже заплачено, никто сейчас даже спрогнозировать не может. Во-вторых, авиарейсы, их периодичность и количество мест на борту.

"И туроператору придется нести какие-то дополнительные потери и покупать дополнительные билеты", – комментирует председатель Ассоциации туроператоров Украины Игорь Голубаха.

Как вернуть деньги за несостоявшиеся путешествия Фото: Pixabay

Именно поэтому наши эксперты также не советуют "замораживать" путевку. Потому что спрогнозировать, какими будут цены через год – невозможно. На самом деле деньги – это единственное, о чем с туроператором нельзя договориться.

"Средства находятся не в оперировании туроператора, они уплаченные за границей, в тот или иной отель, в ту или иную организацию, и это определенные неудобства и экономические риски для туроператора", – отмечает эксперт.

Во всем остальном с туроператором можно прийти к компромиссу. Эксперты советуют – оптимальный вариант для обеих сторон – перенос путешествия на три-четыре месяца. Но будьте готовы, что за это придется заплатить на 20-30% больше первоначальной суммы. А все договоренности с туроператором пропишите в дополнительном соглашении.

"Есть пункт закона Украины, согласно которому турист может вернуть все свои средства, кроме уже уплаченных туроператором авиакомпаниям, отелям, – комментирует юрист Мария Натха. – Карантин и эпидемиологическая ситуация в стране признана форс-мажором. Сейчас мы все находимся в таком специфическом положении и, в принципе, договориться можно о любых условиях и в любом случае. Практика, с которой я сталкивалась, очень позитивная".

Итак, вернуть полную сумму средств невозможно. Договаривайтесь о переносе поездки и подготовьтесь к тому, что придется доплатить 20-30% от стоимости путевки. И главное – туроператоры сейчас готовы рассматривать любые ваши предложения.

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на канале "Украина".

Напомним, ранее мы рассказывали, куда поехать в Украине отдохнуть на пару дней. Кроме того, писали, что ждет авиапассажиров после карантина.

Все подробности в спецтеме Советы путешественникам

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